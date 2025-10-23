Vamos a ser más rigurosos con asistencia de diputadas y diputados: Monreal tras polémica de Blanco

Ricardo Monreal Ávila, coordinador parlamentario de Morena en San Lázaro, confirmó que “a partir de ya” se implementarán reglas más estrictas para la asistencia de legisladores a las sesiones de comisiones y al Pleno, en respuesta a las crecientes críticas por ausencias y votaciones remotas, especialmente tras el caso de Cuauhtémoc Blanco.

“Sí vamos a ser más rigurosos y más exigentes con la asistencia de legisladores y de legisladoras. No merece el pueblo de México ver actos que no son afortunados y que sí ensombrecen nuestra tarea legislativa”, dijo Monreal durante la legislativa del pueblo de este jueves.

Sesión ordinaria de la Cámara de Diputados, ayer. ı Foto: Especial

El coordinador defendió que la mayoría de los legisladores cumplen con su encargo legislativo, y subrayó su presencia constante desde el lunes hasta el domingo.

“Como yo hay muchos otros que vienen a cumplir con su responsabilidad. Son todos los partidos; no es solo Morena, todos los grupos parlamentarios tienen ese problema y hay que resolverlo de fondo”, destacó Monreal, apuntando que la problemática no se limita a un solo partido político y que la supervisión será más estricta a partir de ahora.

Intensificación del debate sobre presencialidad legislativa

Aunque días antes las sesiones en el Pleno cada vez carecían más de quórum, el debate sobre la presencialidad legislativa se intensificó luego de que se conociera que Cuauhtémoc Blanco, exgobernador de Morelos y actual diputado federal, participó en la votación de la Ley de Aguas Nacionales mientras jugaba pádel.

Cuauhtémoc Blanco, ayer en la sesión de la Cámara de Diputados. ı Foto: Cuartoscuro

Este hecho generó una ola de críticas de diversos sectores políticos y sociales, cuestionando la seriedad y el compromiso de algunos legisladores con sus responsabilidades.

Al respecto, Monreal reconoció el descontento y sostuvo: “Hay que hablar con él, aunque estoy seguro que si le preguntaran de qué trata la Ley de Aguas Nacionales, el exfutbolista sabría responder porque la lee.”

El coordinador parlamentario señaló que, con estas nuevas medidas de supervisión y control, se espera reducir ausencias injustificadas y garantizar que los legisladores participen activamente en las discusiones y votaciones, fortaleciendo así la confianza ciudadana en la labor del Congreso.

Asimismo, indicó que se mantendrá un registro detallado de asistencia y se impondrán sanciones a quienes incumplan las nuevas reglas, buscando un equilibrio entre flexibilidad y responsabilidad legislativa.

