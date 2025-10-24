“A México lo manejan los cárteles”, insiste Trump

De Izq. a der.: Pete Hegseth, Donald Trump y Pam Bondi, ayer, en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

Por cuarta ocasión, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aludió un presunto control del crimen organizado sobre México, a pesar de asegurar que respeta a la mandataria Claudia Sheinbaum.

En vísperas de que se reavive la incertidumbre arancelaria a causa del fin de la prórroga concedida por EU hace casi tres meses a nuestro país, Trump insistió en su plan en materia de defensa.

“México está manejado por los cárteles. Respecto a la mujer que tienen (Sheinbaum), tremenda mujer, pero a México lo manejan los cárteles y nos tenemos que defender de eso”, declaró en conferencia de prensa en la Casa Blanca.

El Dato: en su crítica, Trump dijo que los cárteles “controlan a esos países y eso incluye a Colombia. Colombia es un paraíso para los cárteles y lo ha sido durante mucho tiempo”.

El mandatario recalcó que la estrategia radica en sostener el combate al narcotráfico mediante sus fuerzas armadas y con operaciones en tierra para contener el trasiego de estupefacientes.

Acompañado por el secretario de Guerra, Pete Hegseth; la fiscal general, Pam Bondi; la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, y la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, Trump describió como “fantásticos” los resultados de su estrategia contra el narcotráfico.

“Los cárteles como el de Sinaloa (CDS) y el Jalisco Nueva Generación (CJNG) son una amenaza directa a la seguridad nacional de Estados Unidos. No nos detendremos hasta eliminarlos por completo”, advirtió el mandatario.

Cuestionado sobre si planea declarar formalmente la guerra a los cárteles, Trump descartó esa posibilidad, pero aseguró: “No vamos a pedir una declaración de guerra. Vamos a eliminar a quienes están metiendo drogas a nuestro país”.

En su oportunidad, Noem destacó que sólo en septiembre se realizaron 400 operaciones que resultaron, dijo, en “tres mil 200 terroristas fuera de las calles”, entre ellos, integrantes de los cárteles mexicanos de Jalisco y Sinaloa.

La funcionaria explicó que los operativos se concentraron principalmente en el CDS y el CJNG, a los que calificó como “las organizaciones criminales más poderosas y peligrosas del hemisferio”. Asimismo, añadió que se ha reducido “en 50 por ciento el ingreso de fentanilo desde la frontera con México”.

En mayo, Trump propuso a nuestro país enviar tropas de EU para “apoyar” en la lucha contra el crimen organizado, tras asegurar que “la Presidenta de México es una mujer encantadora, pero les tiene tanto miedo a los cárteles que ni siquiera puede pensar con claridad”, ante lo que la mandataria se pronunció por no ahondar en una confrontación con el republicano.

En julio, el estadounidense afirmó que México se encuentra “petrificado” ante los cárteles, y en agosto insistió en el tema, ante lo cual la Presidenta mexicana anunció que se le enviaría un informe para informar sobre los avances en el tema e insistió en no entrar a un debate.

DESACUERDOS. Antes, durante la conferencia presidencial, Sheinbaum Pardo expresó su desacuerdo con las operaciones que ha realizado el gobierno estadounidense en contra de embarcaciones, presuntamente vinculadas con el trasiego de drogas, en aguas internacionales.

Antier se dio a conocer que las Fuerzas Armadas de aquel país atacaron dos embarcaciones que navegaban por el Pacífico, lo que acabó con la vida de todos sus tripulantes. A la fecha, van más de siete ataques de este tipo.

Al respecto, la mandataria mexicana recordó que hay leyes internacionales que determinan cómo deben de proceder las autoridades ante unidades sobre las que se sospeche que son utilizadas para el trasiego de enervantes, armamento o combustibles.

“Obviamente nosotros no estamos de acuerdo. Hay leyes internacionales de cómo tiene que operarse frente a un presunto transporte de droga de manera ilegal o armas o en aguas internacionales. Y así lo hemos manifestado al gobierno de Estados Unidos y públicamente”, dijo.

Respecto a los señalamientos que ha hecho el presidente estadounidense en contra del mandatario de Colombia, Gustavo Petro, Sheinbaum no quiso opinar, pues, dijo, cada quien elige cómo responder en un debate de este tipo.

La titular del Ejecutivo comentó que, de parte de su administración, ha elegido salir en defensa de los mexicanos que viven en Estados Unidos, así como los principios y la soberanía nacional.