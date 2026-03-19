¿El viernes 20 de marzo hay clases? Esto dice la SEP

Debido a que recientemente las y los estudiantes de la SEP han contado con suspensión de clases por los días de asueto que se encuentran marcados en el Calendario Escolar, muchas personas se han preguntado si este viernes habrá clases.

A partir del viernes 13 de marzo las y los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria pudieron disfrutar de un puente, pues debido a que se tenía programado el registro de calificaciones no tuvieron clases, mientras que el lunes 16 se suspendieron las labores docentes por día feriado.

El Calendario Escolar de la Secretaría de Educación Pública (SEP) del ciclo escolar 2025-2026 no marca este viernes 20 de marzo como un día libre, por lo que las y los estudiantes sí deben asisitir a clases.

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Calendario escolar de la SEP ı Foto: Especial

Vacaciones y días sin clases SEP

Para este mes, las y los estudiantes cuentan con un periodo de vacaciones que inicia el lunes 30 de marzo y concluye el viernes 10 de abril, por lo que tendrán dos semanas libres antes de retomar clases el lunes 13 de abril.

Sin embargo, sus días sin clases inician antes, pues el viernes 27 de marzo se realizará la junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria, y del 23 al 26 de marzo será el Registro y comunicación de los resultados de evaluación.

Las y los estudiantes cuentan con algunos días sin clases, los cuales se encuentran marcados en los calendarios escolares correspondientes a cada ciclo escolar de la SEP.

En gris, los días de Semana Santa de 2026 que serán vacaciones, según el calendario de la SEP. ı Foto: Captura de pantalla

En mayo se tienen programados cuatro días sin clases:

Viernes 1 de mayo por suspensión de labores docentes Martes 5 de mayo por suspensión de labores docentes Viernes 15 de mayo por suspensión de labores docentes Viernes 29 de mayo por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria

En junio únicamente se suspenderán clases el viernes 26 por junta del Consejo Técnico Escolar en sesión ordnaria, mientras que el viernes 3 de julio se llevará a cabo el registro de calificaciones, y el martes 14 de julio se realizará el Registro y comunicación de los resultados de evaluación.

El miércoles 15 de julio concluye el ciclo escolar, por lo que a partir de ese día se cuenta con el receso de clases antes de iniciar el periodo académico 2026-2027.

Calendario SEP 2025-2026 ı Foto: Captura de pantalla

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