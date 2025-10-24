Aprueban opinión positiva del PPEF 2026; piden fortalecer autonomía del órgano fiscalizador

La Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, que preside el diputado Javier Octavio Herrera Borunda (PVEM), aprobó opinión positiva respecto al Proyecto de Presupuesto de Egresos (PPEF) 2026.

El documento refleja una asignación presupuestal de 2 mil 822.6 millones de pesos, lo que representa el mismo monto autorizado para el ejercicio inmediato anterior. Resalta la necesidad de fortalecer a la Auditoría Superior de la Federación, su autonomía técnica y de gestión conferida constitucionalmente, ya que ejecuta una labor primordial para el Estado mexicano, al confiarse de la vigilancia del correcto uso de los recursos públicos de origen federal.

Previamente, se llevó a cabo una reunión con el titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC), Ricardo Palma Rojas, para la presentación del programa anual de trabajo 2026, así como el anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2026.

En su exposición, Palma Rojas informó que el programa anual de trabajo de la UEC regula 98 actividades a realizar en 2026, por conducto de las cinco áreas que la integran: Secretaría Técnica, Dirección Jurídica para la Evaluación y Control, Dirección de Control Interno y Evaluaciones Técnicas, Dirección de Análisis de la Fiscalización Superior y Dirección de Evaluación del Desempeño y Apoyo en las Funciones de Contraloría Social.

Establece que el objetivo de la revisión de la Cuenta Pública que, a través de la ASF ejerce la Cámara de Diputados, radica en evaluar los resultados de la gestión financiera, conforme al presupuesto asignado y el cumplimiento de objetivos de los programas autorizadas.

Expuso que el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos 2026 es esencial para asegurar que los recursos materiales, humanos y tecnológicos estén alineados con las actividades y objetivos planteados y permita una operación eficiente y transparente de la labor fiscalizadora.

Se propone como objetivo principal atender las atribuciones conferidas legalmente a la UEC, así como incorporar las recientes atribuciones derivadas de la homologación de la reforma en materia de transparencia en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación.

Explicó que para 2026 se estima un monto total de 3.2 millones de pesos, cifra que representa una disminución del 31.5 por ciento en comparación con 2025.

Destacó que las contrataciones de bienes y servicios necesarios para la operación serán gestionadas en coordinación con las direcciones generales de Recursos Materiales y de Servicios de Tecnologías de la Información de la Cámara de Diputados.

MSL