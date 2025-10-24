Gobernadores de Puebla, Hidalgo y Veracruz reportan progreso en la recuperación de zonas dañadas

Luego de informarse que en Veracruz, 40 municipios resultaron afectados, de los que 22 tienen los mayores efectos; en Puebla, 23 municipios afectados, 17 con mayor afectación; Hidalgo, 28 municipios afectados, 23 con mayores efectos; los gobernadores de esas entidades informaron que “están avanzando en resarcir los daños en las zonas afectadas.”

En su informe Alejandro Armenta, gobernador de Puebla, dio a conocer que hay 22 personas fallecidas y hay 2 no localizadas, a la fecha, entre ellas, un niño de 6 años de edad, situación que lamentó, pero señaló que su gobierno seguirá trabajando para restablecer las zonas afectadas.

Por su parte Julio Menchaca, gobernador de Hidalgo, puntualizó que, en nueve días, de los 28 municipios de atención prioritaria solo restan 17 por atender y que se han logrado comunicar a 25 mil 213 personas y hay en operación 239 máquinas.

Rocío Nahle, gobernadora de Veracruz, dijo que se trabaja en limpieza. Se han entregado 136 mil 8 despensas. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso que fueron cinco municipios de la huasteca con más de cien comunidades las que estuvieron incomunicadas, “aunque actualmente solo Ilamatlán y 31 comunidades permanecen aislados”.

Remarcó lo que han logrado con el puente aéreo dado que con 20 helicópteros de Poza Rica a la sierra realizan hasta 90 operaciones al día para llevar alimentos y atender a personas que requieren alguna atención médica.

“Ese puente aéreo nos ha ayudado muchísimo para atender a las comunidades mientras se restablecen los caminos”, dijo.

“De esos cinco municipios que son Huayacocotla, Zontecomatlán, Ilamatlán, Texcatepec, Zacualpan ya solo una cabecera está incomunicada que es Ilamatlán, las demás, gracias a Secretaría de Comunicaciones y Transportes y la SIOP que han trabajado en conjunto ya se abrieron los caminos, hubo derrumbes”, explicó.

