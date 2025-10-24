Pemex termina trabajos de limpieza en la bocatoma de la CAEV en Álamo Temapache

Afectación de ducto en Álamo - Temapache, provocó derrame de combustible en Río Pantepec; Pemex ya atendió emergencia.

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó que concluyeron al cien por ciento los trabajos de limpieza y rehabilitación en la bocatoma de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz (CAEV), ubicada en la localidad El Xúchitl, municipio de Álamo Temapache, con lo cual se restableció la operación normal del sistema de abastecimiento de agua en la región.

De acuerdo con la empresa productiva del Estado, las labores fueron ejecutadas por personal especializado de la Dirección de Logística de Pemex, quienes trabajaron de manera ininterrumpida para garantizar que la infraestructura hídrica quedara libre de residuos y en condiciones óptimas para su funcionamiento.

Gracias a estos esfuerzos, las pruebas de bombeo iniciadas a las 19:15 horas del jueves concluyeron exitosamente, confirmando la rehabilitación total del sistema.

Colocación de barreras y limpieza integral del área

Las acciones de limpieza comprendieron la colocación de seis nuevas barreras marinas —tres destinadas a la protección directa de la bocatoma y tres más instaladas a un kilómetro aguas arriba—, además de la colocación de nueve cordones oleofílicos que sirven para absorber y contener posibles remanentes de hidrocarburos.

Asimismo, se efectuó la limpieza de los gaviones mediante la aplicación de desengrasante biodegradable y agua a presión, con el objetivo de eliminar cualquier traza contaminante en las zonas cercanas a la bocatoma del río Pantepec.

También se retiró la maleza impregnada y se habilitaron celdas de almacenamiento temporal para los cordones oleofílicos utilizados durante la jornada de saneamiento.

Personal técnico de Pemex realizó además la revisión y validación de todas las barreras instaladas para confirmar su correcto funcionamiento y garantizar la protección continua de la infraestructura hidráulica.

Como parte de las acciones derivadas de la fuga registrada en el oleoducto de 30 pulgadas de diámetro nominal Poza Rica–Madero–Cadereyta, Pemex señaló que en el sitio han colaborado 135 personas, quienes laboran las 24 horas del día en las tareas de limpieza, monitoreo ambiental y restablecimiento de las operaciones del sistema de la CAEV.

La empresa destacó que durante todo el proceso se ha mantenido una coordinación estrecha con las autoridades locales y estatales, así como con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a fin de asegurar que las acciones se realicen conforme a los más altos estándares ambientales y de seguridad.

Pemex reafirmó su compromiso con la protección del medio ambiente y el bienestar de las comunidades donde opera, garantizando que las labores de limpieza y rehabilitación se lleven a cabo con responsabilidad, transparencia y total apego a la normatividad vigente.

