Altos Energéticos Mexicanos rechaza ligas con huachicol 

Unidades de la empresa AEMSA, en imagen de archivo.

La empresa Altos Energéticos Mexicanos, S.A. de C.V. (AEMSA) negó participar en actividades relacionadas con el esquema de importación ilegal de combustibles, conocido como huachicol fiscal.

La firma se refirió a la mención en el reportaje denominado “Huachicol fiscal: empresas en la mira desde 2018; fueron por ellas hasta ahora”, publicado el pasado jueves en La Razón.

La publicación indica que 16 compañías de las más de 550 presuntamente involucradas en una supuesta red de contrabando de combustible, investigadas actualmente por la Fiscalía General de la República (FGR), ya estaban en la mira de las autoridades desde 2018.

El Tip: Este delito es una modalidad en la que el combustible ingresa al país declarado como aditivos, lubricantes o aceites, que tienen una menor carga impositiva.

AEMSA afirmó que “no sólo no participa en dichas actividades ilícitas, sino que ni siquiera cuenta con un permiso de importación desde el año 2020. Es decir, no realizamos actividades de importación de combustibles”.

La empresa asegura que comercializa combustibles nacionales y/o previamente importados por empresas energéticas de talla mundial y altamente reguladas.

“Altos Energéticos Mexicanos no ha sido objeto de ninguna acusación directa o requerimiento por parte de ninguna autoridad por supuestas prácticas de ‘huachicol fiscal’, ni en el presente ni en años anteriores. No obstante, nos hemos declarado formal e inmediatamente disponibles para atender con absoluta transparencia y disposición cualquier discrepancia que pudiera existir en sus registros”, agregó la compañía.

Abundó que es una empresa legalmente constituida en México, que cuenta con más de 60 empleados y tiene su centro de operaciones y domicilio fiscal en la ciudad de Santiago de Querétaro.

“Contamos con las autorizaciones necesarias para la comercialización de petrolíferos en México y nos encontramos al corriente en nuestras obligaciones fiscales y regulatorias”, afirmó.

Asimismo, que “la empresa es auditada de manera permanente por firmas internacionales (Big Four), como Deloitte”.

AEMSA se dijo a favor de que todas las investigaciones actualmente en curso, lleguen hasta sus últimas consecuencias.