Detienen a secuestrador vinculado con caso Florence Cassez

Autoridades federales, así como del Estado de México detuvieron a un hombre acusado de secuestro y que es señalado por estar vinculado con el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, señalada casi dos décadas atrás de también incurrir en delitos vinculados a la privación ilegal de la libertad.

Fue la Secretaría de Seguridad Ciudadana del estado de Quintana Roo la que dio a conocer el informe de la aprehensión que elementos mexiquenses y de la Fiscalía General de la República cumplieron en contra del sujeto identificado como Edgar “N”.

La dependencia local fue la que aseguró en el reporte que este hombre se vincula con el caso de la mujer francesa, quien, tras haber obtenido una condena superior a 90 años, salió de prisión hasta 2013.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana informa: En apoyo de la Fiscalía General de la República y de la Policía... Publicado por Secretaría de Seguridad Ciudadana de Q.Roo en Viernes, 24 de octubre de 2025

“El masculino está relacionado con el caso de Florence ‘N’ ciudadana francesa acusada y condenada en 2007 por tribunales mexicanos por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del ejército”, se precisó.

El 8 de diciembre de 2005 Florence Cassez e Israel Vallarta son detenidos por la Agencia Federal de Investigación (AFI), en un operativo que originalmente fue encubierto posteriormente como una recreación mediática. Aunque más tarde se aceptó que, en realidad, la detención se realizó un día antes, y Florence estuvo recluida en una camioneta 20 horas previo al montaje televisivo.

En 2025, Israel Vallarta, salió de prisión, tras concluir que no se acreditó su responsabilidad penal en secuestro ni en los otros delitos imputados por la Fiscalía, con lo cual puso fin a una larga historia de conflictos judiciales.

El 8 de diciembre de 2005 Florence Cassez y su pareja, Israel Vallarta, fueron detenidos acusados de liderar una banda de secuestradores. ı Foto: Archivo

