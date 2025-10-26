Sheinbaum: Rehabilitación de Línea 1 del Metro es obra ‘como ninguna otra… cambia vidas’

Al acudir a la supervisión de las obras de rehabilitación de la Línea 1 del Metro, en las estaciones de Observatorio a Juanacatlán, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que se trata de una obra que no tiene igual en el país y qué, además, cambiará vidas.

Después de realizar un recorrido por el último tramo pendiente en el tren El Insurgente, Claudia Sheinbaum Pardo acompañó a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, a un recorrido en las estaciones aún cerradas.

“Una obra como ninguna otra, realmente. Es la transformación… cambia vidas”, aseguró.

Previamente, Clara Brugada recordó el anuncio hecho la semana pasada, sobre que la reapertura se dará el próximo 16 de noviembre.

“Era lo que faltaba para echar a andar toda la Línea 1… el 16 de noviembre se abre la línea 1 del Metro para todos los usuarios, desde Pantitlán hasta el Complejo Observatorio. Esa es una muy buena noticia que ya habíamos informado hace unos días y justamente lo que hoy vemos es un gran complejo”, dijo.

Destacó que el proyecto fue impulsado por la mandataria federal desde que fue Jefa de Gobierno de la capital y con eso se consiguió, dijo, la obra históricamente más importante.

“Como hemos escuchado, todo lo que se ha hecho aquí en esta línea fue una planeación y fue un proyecto impulsado por nuestra hoy Presidenta de la República, a quien agradecemos mucho porque se convirtió en la modernización más importante que haya tenido el Metro en toda su historia”, dijo.

