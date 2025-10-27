Bloqueo en carretera México-Pachuca hoy por manifestación de piperos

Desde la mañana de este lunes se realizaron bloqueos en distintos puntos de la carretera México-Pachuca, lo que provocó un caos vial desde las primeras horas del día.

A partir de aproximadamente las 6:00 horas de este lunes comenzaron los bloqueos en distintos puntos de vialidades que se dirigen desde distintos puntos hacia la Ciudad de México y el Estado de México por parte de conductores de pipas de agua.

Las protestas de los piperos se están realizando debido a los cierres injustificados de pozos de agua, y también porque estos transportistas fueron señalados por realizar presunto huachicoleo de agua.

En las imágenes y videos que circulan en redes sociales se puede observar que algunas personas, que se están manifestando, portan letreros en los que colocaron frases como “Somos piperos, no huachicoleros. No robamos agua, la llevamos a quien la necesita.”

De acuerdo con las manifestaciones que están realizando las personas que se encuentran bloqueando estas vialidades, las Fiscalías han realizado operativos para desarticular una presunta red ilegal de operaciones que se realizaban en pozos de agua.

Bloqueo vial de piperos ı Foto: Redes Sociales

Puntos bloqueados por manifestantes

En redes sociales se ha informado sobre los puntos de distintas vialidades que fueron cerrados por los piperos, en los que se ven afectados tanto la Ciudad de México como el Estado de México.

En la CDMX se bloquearon puntos a la altura de la estación Acatitla de la Línea A del Metro; calzada Ignacio Zaragoza en colonia Santa Martha Acatitla, de la alcaldía Iztapalapa; calzada Ermita Iztapalapa y Santiago.

También en la colonia segunda ampliación de Santiago, en Iztapalapa; el paradero de la estación Indios Verdes del Metro; la avenida Insurgentes Norte y Calzada Ticomán, colonia Santa Isabel.

De igual forma en Tola de la alcaldía Gustavo A Madero; la estación Martin Carrera de las líneas cuatro y seis del Metro; la calzada San Juan de Aragón y Ferrocarril Hidalgo, colonia Constitución de la República; y la avenida 608 en la colonia San Juan de Aragón, IV sección

En cuanto al EdoMex, los bloqueos se realizaron a la altura a la altura de la estación Bosque de Aragón, línea B del Metro y también en los siguientes puntos:

Avenida José López Portillo a la altura de la colonia Ejidal Emiliano Zapata

Puente de concreto en la carretera México-Texcoco

Vía Morelos, colonia Tulpetlac

Lechería-Texcoco, colonia Venta de Carpio

Avenida Central, Nezahualcóyotl

Avenida Bordo de Xochiaca

Las Torres, Nezahualcóyotl

Hasta el momento estos bloqueos continúan en algunos puntos, por lo que se pide tomar precauciones a quienes circulen con regularidad por estas vialidades.