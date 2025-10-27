Caos en la carretera México–Puebla: ¿A qué altura está cerrada?

Desde las primeras horas de este lunes la autopista México–Puebla se convirtió en uno de los principales puntos de conflicto vial en el país. Una serie de percances y movilizaciones han generaron un colapso vehicular que afectó tanto a automovilistas como a transportistas y usuarios del transporte público que intentaban ingresar o salir de la Ciudad de México.

De acuerdo con reportes de las autoridades y testimonios de los conductores, las filas de vehículos se extendieron por varios kilómetros en distintos puntos de la vía, provocando retrasos de hasta dos horas.

Los bloqueos comenzaron desde las primeras horas de la mañana y, hacia el mediodía, la circulación permanecía prácticamente detenida en algunos tramos estratégicos.

¿Qué sucede en la carretera México-Puebla?

El bloqueo más severo por pate de piperos se registró en el kilómetro 17 de la autopista México–Puebla, a la altura de Santa Martha Acatitla, justo en los límites entre la CDMX y Los Reyes La Paz. En ese punto, decenas de pipas fueron atravesadas en ambos sentidos, impidiendo el paso total de vehículos particulares y de carga.

Los inconformes colocaron sus unidades de manera estratégica, impidiendo la circulación hacia ambos lados de la vía y generando un embotellamiento masivo que afectó el acceso oriente de la capital.

Otro punto conflictivo se registró entre los kilómetros 99 y 101, en dirección a Puebla, donde Caminos y Puentes Federales (Capufe) reportó una reducción de carriles por labores de mantenimiento. El organismo advirtió que en la zona se mantiene alta carga vehicular, por lo que pidió extremar precauciones y planear rutas alternas.

Por si fuera poco, un incendio en un terreno baldío en Coronango, originado por la acumulación de llantas y basura, agravó aún más la situación. Elementos de Protección Civil del Estado de Puebla y bomberos municipales acudieron al sitio para controlar el fuego y evitar su propagación hacia la carretera.

Autoridades federales y locales recomiendan evitar transitar por la autopista México–Puebla durante las próximas horas y mantenerse informados a través de la cuenta oficial de CAPUFE mientras continúan las labores para restablecer la circulación normal.

