‘Demasiadas alertas son descartadas’: Omar García Harfuch desmiente intento de atentado.

Tras comparecer en la cámara de diputados, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, negó haber recibido un atentado el pasado quince de septiembre y subrayó: “Demasiadas alertas, no he recibido atentados, eso sí hay demasiadas alertas que son descartadas e investigadas de manera permanente y eso es lo que estamos haciendo siempre.”

“En esa casa que refieren es una casa muy pública no vivo ahí, es una oficina es una oficina que tiene una recámara y es muy pública, pero, no, no tuvimos ninguna alerta”, agregó.

Omar García Harfuch alista reunión con productores de limón en Michoacán

Tras cerrar el tema, el funcionario dijo que el reciente asesinato de Bernardo Bravo Manríquez, líder de la Asociación de Citricultores del Valle de Apatzingán (ACVA), expuso nuevamente el acorralamiento que el crimen organizado mantiene contra los productores de limón en Michoacán y que será este martes, cuando sostenga una reunión en esa zona del país.

“Quién es nuestro principal aliado en las denuncias de cualquier índole, es la ciudadanía. Mañana estaremos en Michoacán y se lo vamos a informar de manera puntual, varios grupos no me refiero en Michoacán específicamente, me refiero en varios lugares donde todos hemos visto que se establece un grupo como si fueran autodefensas, pero también pueden tener ciertos vínculos con el crimen organizado, no estoy hablando específicamente del grupo que refieren, pero habría que revisar cada uno y ver si se puede trabajar con ellos”, dijo el secretario tras ser cuestionado sobre si podría trabajar de manera conjunta con el Ejército Purépecha en Michoacán para la defensa de los limoneros.

Indagan si líder limonero cayó en la trampa de algún grupo delictivo ı Foto: Especial

Sobre el incremento de desapariciones en México, Omar García Harfuch señaló que lo que se necesita es homologar hasta cómo se registra un desaparecido “que es en lo que estamos trabajando, muchas veces no en todos los casos donde hay una persona desaparecida y carpeta de investigación y eso es sumamente delicado; lo que la Presidenta presentó es una reforma a la ley general en materia de desaparición la cual ya fue aprobada en junio por el congreso lo cual agradecemos mucho.”

Omar García Harfuch reconoció en ese sentido también el trabajo de la secretaría de gobernación, Rosa Ícela Rodríguez, de quien recordó se ha reunido con más de 170 colectivos en dos ocasiones para “incluir las inquietudes de estos colectivos a la ley, eso es muy importante, porque se fortalece la Comisión Nacional de Búsqueda pero aquí lo que quisiera resaltar que es muy importante es que obliga a un mejor registro de los casos, no solo de las altas sino de los casos en que se van localizando a las personas, porque muchas veces hay una localización el mismo día.”

JVR