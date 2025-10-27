Nueva captura reactiva el caso de Vallarta y Cassez

Con apoyo de la Fiscalía General de la República (FGR) y la Policía Ministerial del Estado de México en Quintana Roo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del estado detuvo a Édgar “N”, acusado de secuestro y señalado por estar vinculado con el caso de la ciudadana francesa Florence Cassez, también involucrada en la privación ilegal de la libertad dos décadas atrás.

A través de un comunicado, la dependencia destacó que el detenido mantiene relación directa con Florence Cassez, la ciudadana francesa que en 2007 fue condenada en México a 96 años de cárcel y posteriormente reducida a 60, por delincuencia organizada, secuestro y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

El Dato: autoridades informaron que Édgar “N” fue trasladado al Estado de México para ser presentado ante la autoridad que lo requirió.

“El masculino está relacionado con el caso de Florence ‘N’, ciudadana francesa acusada y condenada en 2007 por tribunales mexicanos por los delitos de secuestro, delincuencia organizada y posesión ilegal de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército”, se precisó.

Sin embargo, Florence Cassez fue puesta en libertad en 2013, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ordenara su liberación debido a irregularidades procesales, relativas a una “escenificación” de su captura, en referencia a la aprehensión que fue televisada en su momento.

Fue el 1 de agosto cuando otro de los involucrados en el caso, Israel Vallarta Cisneros, fue liberado tras pasar 20 años en la cárcel, por medio de un fallo absolutorio de los delitos de delincuencia organizada, secuestro y portación de armas y cartuchos de uso exclusivo del Ejército.

En su momento, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero, determinó que se apelaría la liberación de Vallarta, al recordar que también es señalado por el secuestro de otras seis personas, por lo que se procedería en defensa de éstas.

“El delito de secuestro, después del homicidio, es el delito más grave que puede sufrir cualquier persona. En este caso particular, hay seis personas que sufrieron secuestro. Ese secuestro se llevó a cabo antes de que hubiera una diligencia, evidentemente, ilegal y abusiva, y esas personas no pueden quedar en estado de indefensión. Es una obligación moral, es una obligación ética y jurídica defender a las víctimas del secuestro. Y nosotros vamos a proceder, a través del recurso de apelación, en la defensa de esas víctimas y en el derecho que tienen a la reparación del daño”, dijo el fiscal durante una conferencia de prensa.

De esta forma, a mediados de agosto, la fiscalía impuso un recurso de apelación contra la sentencia del 31 de julio dictada por la jueza tercero de Distrito en materia penal del Estado de México, Mariana Vieyra. Días después de la liberación de Vallarta Cisneros, un hombre identificado como Ezequiel Elizalde y que afirmó haber sido una de las víctimas de la banda de secuestradores Los Zodiaco, envió una carta a la Presidenta Claudia Sheinbaum, a quien pidió intervenir para que se hiciera justicia en el caso.