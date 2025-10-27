Profeco refuerza operativo en la Huasteca para evitar alzas de precios tras lluvias

Comercios en zonas afectadas por lluvias son monitoreados por Profeco para evitar abusos.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, desde el 16 de octubre, desplegó un operativo especial en 26 municipios afectados por las intensas lluvias en la región de la Huasteca, con el objetivo de monitorear y evitar alzas en los precios de productos básicos.

De acuerdo con el procurador Iván Escalante, se vigilan los precios de 26 productos prioritarios, entre ellos agua, huevo, leche en polvo, pollo y pañales, sin que hasta el momento se hayan detectado incrementos generalizados.

La Profeco reporta estabilidad en precios de productos básicos pese a los daños por lluvias. ı Foto: Yulia Bonilla (La Razón de México)

Para apoyar a la población, la Profeco ha colocado preciadores en los comercios, con el fin de que los consumidores conozcan el costo real de los productos y eviten ser víctimas de abusos.

En otro tema, Escalante informó que, por sexta semana consecutiva, la Financiera para el Bienestar se mantiene como la mejor remesadora para el envío de dinero desde el extranjero, al ofrecer el mejor tipo de cambio.

Además, detalló que el 93.3% de los establecimientos ha cumplido con el acuerdo para limitar el precio del litro de gasolina a 24 pesos, por lo que el precio promedio nacional se ubica actualmente en 23.66 pesos.

