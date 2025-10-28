¿A qué hora empieza el mega bloqueo en CDMX y en el EdoMex este 29 de octubre?

Este miércoles 29 de octubre se espera que desde las primeras horas de la mañana se lleven a cabo algunos bloqueos viales que afectarán al Estado de México y a la Ciudad de México.

La Fuerza Amplia de Transportistas (FAT) y los Comerciantes y Transportistas Unidos del Estado de México realizarán bloqueos de vialidades y movilizaciones que partirán desde distintos puntos.

Ambos grupos buscan visibilizar los problemas que están afectando su bienestar y desempeño en sus áreas laborales, y de igual manera buscan una respuesta por parte de las autoridades correspondientes ante dichas peticiones.

Alerta tráfico 13 de octubre ı Foto: Especial

¿A qué hora será el mega bloqueo en CDMX este 29 de octubre?

Los bloqueos viales comenzarán desde las 6:30 horas en algunos puntos de la Ciudad de México, mientras que a partir de las 9:00 horas se llevarán a cabo bloqueos y movilizaciones desde distintas casetas del Estado de México.

Los bloqueos realizados por la FAT que se realizarán este miércoles 29 de octubre comenzarán a partir de las 6:30 horas, y debido al paro de los transportistas, se estima que muchas personas resulten afectadas.

Los puntos de bloqueo de la FAT serán los siguientes:

Autopista México-Pachuca

Insurgentes Norte

Autopista México-Curnavaca

Insurgentes Sur

Calzada de Tlalpan

Taxqueña

Autopista México-Puebla

Calzada Ignacio Zaragoza

Calzada Ermita Iztapalapa

Cruce con Eje 6 Sur

Avenida México

Por otra parte, la movilización de los comerciantes y transportistas del Estado de México se llevará a cabo desde las 9:00 horas, y dicha movilización con destino a Palacio Nacional, partirá desde distintos puntos:

Caseta México-Pachuca

Caseta México-Querétaro

Aurrerá Koblenz de Cuautitlán Izcalli

Plaza Central de Tlalnepantla

Parque Naucalli

Caseta México-Puebla

Caseta México-Toluca

Comercial Mexicana de la Avenida López Portillo

Los comerciantes y transportistas del Estado de México informaron que esta movilización será organizada y pacífica, pues únicamente quieren ser escuchados y no buscan confrontación alguna.

Rutas alternas para los mega bloqueos del 29 de octubre

Las alternativas viales que recomendadas para poder evitar las posibles afectaciones por los bloqueos viales de este miércoles 29 de octubre son las siguientes:

Viaducto Miguel Alemán

Eje 1 Oriente y Eje 1 Poniente

Periférico Norte y Sur

Avenida José María Izazaga

¿Por qué hay vialidades bloqueadas este 29 de octubre?

Los comerciantes y transportistas del Estado de México buscan llegar a Palacio Nacional con la finalidad de ser escuchados por la Presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo.

Estos señalan que han sido víctimas de la fabricación de delitos, por lo que quieren que se ponga un freno “a los actos de persecución y hostigamiento ejercidos por la Fiscalía del Estado de México”

Mientras que la Fuerza Amplia de Transportistas busca pedir a la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, que se aumenten las tarifas del transporte, así como un bono de combustible debido al reciente aumento en el costo del diésel.

Mega movilización de comerciantes y transportistas del 29 de octubre ı Foto: Redes Sociales