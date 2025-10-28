CFE, con la mayor eficiencia energética en AL: Calleja

En su comparecencia ante la Comisión de Energía de la Cámara de Diputados, la directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Emilia Calleja Alor, dijo que la empresa productiva del Estado ha logrado la mejor eficiencia energética de América Latina.

Destacó que la CFE ha iniciado la transición energética, al reducir 5.37 millones de toneladas de CO2.

“Esto habla de que no únicamente estamos ocupándonos en incluir energía limpia, sino que con las tecnologías que tenemos estamos también contribuyendo a una reducción de emisiones que, a nivel, puedo decir Latinoamérica, si no es que a nivel mundial, no se tiene. ¿Por qué? porque estamos trabajando también en hacer más eficiente nuestro parque de generación actual”, expresó la funcionaria.

El Tip: en el primer año de Gobierno CFE echó a andar una capacidad de generación eléctrica por 1,741 MW, y al terminar el año estarán en operación 3 plantas de ciclo combinado.

Indicó que, en energías limpias, se podría alcanzar un 38 por ciento de la matriz nacional de generación. A su vez, se contempla instalar alrededor de dos mil 216 megawatts de almacenamiento de electricidad para garantizar la confiabilidad del suministro eléctrico ante una creciente participación fotovoltaica y eólica.

Destacó que la empresa invertirá 544 millones de pesos en la red nacional de transmisión con el remplazo y la modernización de equipos de las zonas de Juárez y de Torreón, para el periodo 2026-2029.

Asimismo, se invertirán 344 millones de pesos en infraestructura, otros 24 millones de pesos en las nuevas redes generales de distribución y 320 millones en modernización de infraestructura.

Calleja detalló que entre 2018 y 2024 se destinaron cerca de 20 mil millones de dólares para modernizar infraestructura eléctrica y garantizar el suministro, lo que permitió desarrollar 35 proyectos de generación, 60 de transmisión y 41 para poder ampliar las redes de distribución.

La CFE, dijo, no traslada a la población el impacto de los aumentos a los combustibles; se espera que las tarifas eléctricas no suban por arriba de la inflación.

Aseguró que existe el compromiso del Gobierno federal para garantizar tarifas eléctricas accesibles y una cobertura prácticamente total. En este orden, subrayó, los 84 mil 805 millones de pesos otorgados en subsidios para mitigar el impacto del alza de los combustibles y la inflación en el recibo de los hogares mexicanos, un esfuerzo que ha beneficiado al 89 por ciento de los usuarios residenciales.

En el balance financiero, comentó que los ingresos de la CFE alcanzaron 340 mil millones de pesos en el segundo trimestre de 2025, impulsados por mayores ventas de energía, combustibles a terceros y servicios de transporte, lo que generó un resultado neto de 68.691 millones de pesos.

Este desempeño positivo, abundó, se atribuye en parte a la nueva naturaleza jurídica de la compañía, que “dio viabilidad al desempeño financiero” tras los recientes cambios legislativos, un “nuevo momento para la vocación pública” de la empresa del Estado.

Cuestionada sobre interrupciones del suministro y estrategias de mantenimiento, respondió que este año se registraron tres mil 247 menos que durante el periodo anterior, una mejora del siete por ciento.

También dirigió su informe a los más de 90 mil trabajadores de la CFE, de los cuales, mil 610 laboran actualmente en los desastres provocados por las intensas lluvias en Puebla, Veracruz, Querétaro, Hidalgo y San Luis Potosí.

Dijo que la cobertura eléctrica nacional es ya de un 99.73 por ciento y en lugares que tienen menos de dos mil 500 habitantes, de 92.3 por ciento.