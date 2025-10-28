Detienen a 7 generadores de violencia en Baja California; desmantelan laboratorio y decomisan armas

Autoridades federales detuvieron a siete generadores de violencia en Tecate, Baja California, a quienes les decomisaron armas y precursores químicos, además de que les fue desmantelado un laboratorio para la producción de metanfetaminas.

Así lo informó el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, quien detalló que la detención ocurrió mediante cuatro acciones distintas en el citado municipio, con apoyo de autoridades federales y estatales.

A los detenidos les fueron decomisadas armas y precursores. ı Foto: SSPC

Particularmente, el secretario de Seguridad detalló que a los siete detenidos les fueron aseguradas nueve armas de fuego, más de mil litros de precursores y más de 100 kilos de precursores químicos.

En estas acciones, detalló García Harfuch, participaron elementos de su dependencia, acompañados de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General de la República, en coordinación con la Fiscalía General del Estado de Baja California y la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Baja California.

“En 4 acciones distintas en Tecate, Baja California, elementos del Ejército @Defensamx1 y de investigación de @SSPCMexico y @FGRMexico en coordinación con @FGEBC, @SeguridadBC detuvieron a 7 personas, asegurando 9 armas de fuego, diversos precursores químicos y el desmantelamiento de un laboratorio para la producción de metanfetaminas”, escribió García Harfuch.

“Se aseguraron más de 1000 litros de precursores y más de 100 kg de precursores químicos”, abundó.

En una publicación aparte, el titular de la SSPC informó que, también, se detuvo en Tabasco a cuatro presuntos extorsionadores, a quienes les fueron decomisadas varias armas, equipo táctico y droga.

García Harfuch detalló que, con estos cuatro detenidos, suman 400 por este delito desde julio, que se implementó la Estrategia Nacional contra la Extorsión.

