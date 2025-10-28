‘No tengo conflicto con la diputada Quiroz; actuamos conforme al protocolo’: Aclara Gabriela Jiménez

La vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria del Grupo Parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, Gabriela Jiménez Godoy, aclaró que los hechos acontecidos durante la conferencia de prensa posterior a la comparecencia del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, ante la Junta de Coordinación Política (Jucopo), respondieron exclusivamente “a un protocolo institucional” y que no tiene problema alguno con la diputada Sairen Quiroz.

Precisó que dicha comparecencia se realizó ante la Jucopo, órgano político integrado por los coordinadores parlamentarios y sus representantes, y que, conforme a la normativa establecida, sus integrantes deben colocarse a los lados del funcionario compareciente.

“En ese momento, los integrantes presentes éramos el coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Ricardo Monreal, y yo, en mi calidad de vicecoordinadora, por lo que correspondía colocarnos uno de cada lado del secretario García Harfuch”, explicó.

La diputada subrayó que el resto de legisladoras y legisladores que asistieron a la comparecencia lo hicieron en calidad de invitados, conforme al formato establecido para este tipo de ejercicios parlamentarios.

Asimismo, señaló que acatar los protocolos institucionales fue una sugerencia del coordinador del Grupo Parlamentario de Morena y presidente de la Jucopo, Ricardo Monreal Ávila, con el fin de mantener el orden y respeto a las normas que rigen el desarrollo de las comparecencias.

Jiménez Godoy enfatizó que no existe ninguna diferencia ni conflicto con la diputada Jessica Saiden Quiroz, presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana, ya que lo ocurrido obedeció únicamente a la aplicación del protocolo establecido por la Jucopo, siempre en un marco de respeto, compañerismo y colaboración.

La legisladora explicó que, en el marco de la glosa del Primer Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, las comparecencias de los secretarios de Estado se desarrollan bajo distintos formatos: en el Pleno, ante comisiones o ante la Jucopo.

“A la diputada Jessica Saiden yo la apoyo, entre las mujeres siempre debe prevalecer la colaboración; por eso en un acto de respeto y compañerismo no insistí, aunque a mí como vicecoordinadora me correspondía estar ahí y como miembro de la Jucopo; en Morena nos apoyamos porque somos compañeras de movimiento y compartimos el compromiso de seguir construyendo el segundo piso de la Cuarta Transformación junto a nuestra Presidenta”, afirmó la diputada.

Finalmente, Jiménez Godoy reiteró que, en su labor como Vicecoordinadora de Vinculación Parlamentaria, siempre se ha conducido con respeto, cariño y admiración hacia sus compañeras y compañeros de bancada, y apegada a la normatividad interna que rige el funcionamiento de la Cámara de Diputados.

