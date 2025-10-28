SEP va por más de 65 mil nuevos lugares en media superior para 2026

Al recordar que la meta sexenal es la de abrir 120 mil nuevos lugares en el nivel de educación media superior, el titular de la Secretaría de Educación, Mario Delgado Carrillo, adelantó que para 2026 el plan es el de dar espacio a cerca de 65 mil 400 para fortalecer el proyecto de acercar las escuelas a la población, particularmente en las zonas más alejadas.

Dentro del plan se considera la ampliación en 33 planteles que han registrado una demanda elevada y que, por no contar con más espacios, hubo jóvenes que se quedaban fuera, a pesar del interés que tuvieron por continuar con sus estudios.

Adicionalmente, se trabajará en la reconversión de 35 secundarias que no tienen turno vespertino, para que sea en éste donde funcionen como bachilleratos.

Agradeció a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por el apoyo para la construcción de los 20 planteles de este 2025 y que, se espera, estén ya listos entre noviembre y diciembre.

Desde la #MañaneraDelPueblo, Mario Delgado Carrillo anunció la creación de 120 mil nuevos lugares de educación media superior para 2030.



De los cuales, el #Edomex tendrá tres nuevos tecnológicos en #Chicoloapan, #LaPaz y #ValledeChalco. pic.twitter.com/efw3mXyr8y — Quadratín Edomex (@QuadratinEdomex) October 28, 2025

Respecto a la meta sexenal, precisó que los 120 mil lugares representarán un crecimiento de la cobertura a 85 por ciento, lo cual, aseguró “nunca se ha tenido”.

Asimismo, mencionó que el avance para conectar tres mil 483 teleplanteles en las zonas más marginadas del país para beneficiar a 193 mil estudiantes y 12 mil docentes, ya es del 99 por ciento.

Mencionó que esto se determinó al identificar mil 900 secundarias en donde una preparatoria queda a más de 45 minutos.

Ahondó en que por ahora se trabaja en la conectividad de 130 planteles de telebachillerato, para los que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió garantizar la conectividad.

“Entonces, en resumen, son 130 nuevas escuelas a partir de este criterio más las 52 ampliaciones, es decir, bachilleratos que ya tenemos que tienen un exceso de demanda, que quieren crecer, que podemos crecer porque tienen los terrenos, habrá aulas nuevas, talleres nuevos y 20 bachilleratos tecnológicos también, nuevos principalmente en zonas urbanas que han tenido mucho crecimiento y que no se ha acompañado con infraestructura educativa”, dijo.

#TuSecretarioInforma🗞️ | El maestro @mario_delgado señaló que ya se construyen 20 nuevos planteles de #EducaciónMediaSuperior, se amplían 33 escuelas y se reconvierten 35 secundarias para ofrecer #bachillerato en el turno vespertino, a través de una inversión de 2 mil 500… pic.twitter.com/EpSEVjO4cI — SEP México (@SEP_mx) October 28, 2025

Sheinbaum: “Que haya una preparatoria que quede cerca de la casa”

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que con las acciones implementadas en lo que va del sexenio y las que se harán hacia futuro se garantizará uno de sus compromisos al inicio de la administración, en cuanto a asegurar que los planteles de educación media superior se encuentren cerca de cada hogar.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que en 2025 se han abierto 44 mil 685 lugares y para 2026, el plan es de 65 mil 400 nuevos espacios, a lo que se suman acciones para garantizar su conectividad en todas las modalidades.

“Nuevos planteles, ampliación de planteles existentes y con esto que se llama los telebachilleratos, que le estamos dando una renovación también de manera muy importante, todos van a estar conectados a internet y están teniendo nuevos esquemas de formación y de enseñanza. De esta manera, vamos a cumplir con que haya una preparatoria que quede cerca de la casa”, aseguró.

Recordó que como parte de este plan se unificaron los distintos sistemas de enseñanza que había a lo largo del país, para que ahora únicamente haya el sistema general y el técnico.

“Entonces, no es que todos tengan el mismo plan de estudios, pero sí unificaron un esquema de enseñanza que tiene que ver con aprender, tiene que ver con incorporar los nuevos conocimientos, pero también tiene que ver con que las y los jóvenes, los adolescentes se la pasen bien en la escuela. Estén divertidos, que estén contentos y que sea parte también de su formación como personas, no solamente su formación académica”, dijo.

