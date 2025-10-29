Apoyo a productores por medio de organizaciones no va a regresar, recala Sheinbaum

Tras concretarse un acuerdo entre el Gobierno y productores de maíz esta madrugada respecto al precio que se les paga por el producto, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo recalcó que no volverán los esquemas por medio de los que organizaciones recibían los apoyos a productores, porque ahora se entregarán los recursos de manera directa e individual.

Durante su conferencia de prensa, mandataria confirmó que en las recientes mesas de diálogo que se sostuvieron, hubo organizaciones que quisieron asumir el control de los apoyos que se darán a los maiceros, pero de quienes optó por no dar a conocer los nombres.

“Los apoyos que da el gobierno son individuales, no son a través de organizaciones. En una parte pues estaba vinculada con esto. Antes de la transformación, antes de que llegara el expresidente, había muchas organizaciones en el campo que recibían de manera directa recursos, miles de millones de pesos, que nunca se sabían si llegaban o no directo al productor y en la organización se quedaban, en los liderazgos, muchos de los recursos. Eso no va a regresar”, enfatizó.

🔴La presidenta Claudia Sheinbaum informó que, además de los acuerdos alcanzados con los productores de maíz, se darán “apoyos adicionales” que se anunciarán el próximo año.



🗞️Israel Aldave vía @Radio_Formula pic.twitter.com/7ohzpR9XOY — Azucena Uresti (@azucenau) October 29, 2025

También recalcó que la prioridad será la de apoyar a pequeños y medianos productores.

Adelantó que el próximo año se presentarán nuevos apoyos para el campo, pero para productores del sur del país.

“Entonces, además de estos apoyos va a haber un apoyo adicional el próximo año, que ya lo vamos a presentar aquí en la mañanera a todos los productores que son principalmente del sur, sureste del país que siguen sembrando maíz nativo y que tiene que ver pues con el sostenimiento de la biodiversidad y la riqueza cultural de México de nuestro maíz”, dijo.

