Avanza plan para crear una prepa cerca de casa

Al recordar que la meta sexenal es abrir 120 mil lugares en el nivel de educación media superior, el titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, adelantó que, para 2026, habrá 65 mil 400 nuevos espacios para fortalecer el proyecto de acercar las escuelas a la población, particularmente en las zonas más alejadas.

Sumado a los 44 mil 685 lugares creados durante este año, para 2026 habrá 110 mil 85 nuevos espacios de los 120 mil como objetivo al finalizar el sexenio, lo que significa un avance del 91.7 por ciento de la meta establecida para el Bachillerato Nacional.

El Dato: La SEP distribuirá nuevos libros de texto gratuitos en las escuelas de Veracruz, Puebla, Hidalgo, Querétaro y San Luis Potosí, afectados por las lluvias extraordinarias.

Como parte del Plan de Ampliación de Cobertura de Educación Media Superior, Delgado Carrillo explicó que entre 2025 y 2026 se concluirán 202 acciones de infraestructura educativa, con una inversión de cinco mil 749 millones de pesos destinadas a construir, ampliar y reconvertir escuelas en todo el país.

Además, agradeció a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) por el apoyo para la construcción de los 20 planteles de este 2025 y que, se espera, estén listos entre noviembre y diciembre.

Recordó que con la meta de 120 mil lugares se aumenta la cobertura en la educación media superior en 85 por ciento, lo cual, aseguró, “nunca se ha tenido”.

Asimismo, mencionó que hay un avance del 99 por ciento para conectar tres mil 483 teleplanteles en las zonas más marginadas del país en beneficio de 193 mil estudiantes y 12 mil docentes.

Ahondó en que, por ahora, se trabaja en la conectividad de 130 planteles de telebachillerato, para los que la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió garantizar la conectividad.

Por su parte, la subsecretaria de Educación Media Superior, Tania Rodríguez Mora, precisó que, en 2026, se construirán 20 nuevos planteles de Bachillerato Tecnológico en los estados de Baja California, Sonora, Sinaloa, Tamaulipas, Guerrero, Guanajuato, Quintana Roo, San Luis Potosí, Michoacán, Ciudad de México, Puebla, Estado de México, Baja California Sur, Campeche y Nuevo León, y se realizarán 52 ampliaciones en planteles de las 32 entidades federativas, lo que permitirá atender el crecimiento de la matrícula con calidad y cercanía.

Destacó que, gracias a este esfuerzo, se crearán 130 nuevas escuelas de bachillerato en 110 municipios, donde actualmente los jóvenes deben recorrer más de 45 minutos para llegar al plantel más próximo. De estos municipios, 320 pertenecen a los Planes de Justicia y Desarrollo Integral de los Pueblos Indígenas, 108 al Programa General Lázaro Cárdenas, y 36 se ubican en los Polos de Desarrollo Económico para el Bienestar.

Por su parte, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que, con las acciones implementadas en lo que va del sexenio y las que se harán a futuro, se garantizará uno de sus compromisos al inicio de su administración: asegurar que los planteles de educación media superior se encuentren cerca de cada hogar.

“Ése es el objetivo: hacer preparatorias que queden cerca de la casa. Entonces

—pon otra vez el primero, porque es muy importante— lo primero que hicimos este año fue unificar a todas las preparatorias, tecnológicos de educación media superior, en lo que llamamos el Bachillerato Nacional”, destacó.

Durante su conferencia matutina, la mandataria recordó que, en 2025, se han abierto 44 mil 685 lugares en educación media superior, a lo que se suman acciones para garantizar su conectividad en todas las modalidades.

“¿Qué vamos a hacer en el 2026? 65 mil 400 nuevos lugares, es decir, 44 mil 685 más 65 mil 400 con 202 acciones de ampliación, ¿cómo?: nuevos planteles, ampliación de planteles existentes y con esto que se llama ‘los telebachilleratos’, que les estamos dando una renovación también de manera muy importante; todos van a estar conectados a Internet, y están teniendo también nuevos esquemas de formación y de enseñanza. De esta manera, vamos a cumplir con que haya una preparatoria que quede cerca de la casa”, explicó.

Además, recordó que, como parte de este plan, se unificaron los distintos sistemas de enseñanza que había a lo largo del país, para que ahora únicamente haya el sistema general y el técnico.

“Entonces, no es que todos tengan el mismo plan de estudios, pero sí unificaron un esquema de enseñanza que tiene que ver con aprender, tiene que ver con incorporar los nuevos conocimientos, pero también tiene que ver con que las y los jóvenes, los adolescentes se la pasen bien en la escuela. Estén divertidos, que estén contentos y que sea parte también de su formación como personas, no solamente su formación académica”, dijo.

