Refuerzan búsqueda con alerta nacional

Con la serie de reformas que se comenzaron a implementar en el país a partir de julio de 2025, a propuesta de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, la estrategia de búsqueda de personas desaparecidas tuvo un replanteamiento que exigió a las autoridades dar celeridad y una atención más robusta a los reportes de las personas sin localizar.

Durante la conferencia matutina, la titular de la Secretaría de Gobernación (Segob), Rosa Icela Rodríguez, destacó que, con la activación de la nueva Alerta Nacional de Búsqueda, en cuanto alguien es reportado, se recaban todos los datos y se emite de manera masiva la ficha de búsqueda a las fiscalías, comisiones y centros de transporte, así como hoteles y empresas telefónicas. Además, se abre una carpeta de investigación para todos los casos.

Otra adición fue la Plataforma Única de Identidad que usa la CURP para facilitar la localización de personas.

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Aunque el enfoque es en la búsqueda con vida, también se fortaleció la búsqueda forense con un Área de Análisis de Información y la creación de grupos multidisciplinarios de búsqueda y perfiles técnicos de arqueología y antropología.

“Ahora existe la obligación de revisar todos los lugares de resguardo de cuerpos, incluido el Semefo (Servicio Médico Forense), el Incifo (Instituto de Ciencias Forenses), fosas comunes, así como realizar análisis de ADN, toma de fotografías y documentación”, destacó.

La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) cuenta con 100 nuevos especialistas, equipamiento y metodologías para las investigaciones, lo cual se sumó a la designación de Martha Lidia Pérez Gumercindo como la nueva comisionada y que contó con el aval de colectivos y familiares.

Al señalar que la Presidenta ordenó un mayor acercamiento con los grupos de buscadores, subrayó que esta acción fortaleció la iniciativa legal de la mandataria.

Adicionalmente, expuso que, en coordinación con el Gabinete de Seguridad, se han dado de baja 547 cuentas de redes sociales usadas por el crimen organizado para reclutar a jóvenes. A la fecha, otras 725 están bajo investigación.

En otros resultados expuestos, Rosa Icela Rodríguez destacó que 286 personas vinculadas al delito de desaparición ya fueron arrestadas

El subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Arturo Medina, mencionó que, con las reformas impulsadas en este sexenio, los servidores públicos que en el ejercicio de su función no den seguimiento y cumplimiento a lo que la ley les mandata, no sólo serán acreedores a una sanción administrativa, sino también penal.

La titular del Ejecutivo federal subrayó que la información que a partir de ahora se da a conocer respecto a los reportes de desaparición puede ser verificada.

“Es con total transparencia. Quien desee acercarse a este registro, lo puede ver y puede verificar que, en efecto, esta es la situación que encontramos. Ahora, ya no se puede hacer eso. A partir de la ley, de julio… que fue publicada en julio de 2025, el registro garantiza que venga toda la información para poder ser registrada. Y, además, estamos obligando a las Fiscalías a abrir carpetas de investigación a partir de la ley”, detalló.

Desapariciones en México, más de tres casos por hora

› Por Elizabeth Hernández

Cada hora, más de tres personas desaparecen en México, de acuerdo con cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), plataforma dependiente de la Secretaría de Gobernación. El dato reflejó una crisis persistente que no sólo creció en volumen, sino también en inconsistencias dentro de los propios mecanismos institucionales.

Ese conteo se alimentó de fichas que autoridades y ciudadanos pueden llenar de manera inmediata en el portal de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), sistema que actualiza información en lapsos de hasta cinco minutos. Aunque la base histórica incluyó reportes desde 1950, la captura inmediata no garantizó que cada caso avanzara hacia una investigación formal.

El dato: Las personas particulares y autoridades competentes tienen la posibilidad de actualizar reportes iniciados dentro del RNPDNO, las 24 horas, los 365 días del año.

La brecha entre reportes y denuncias quedó documentada en distintas entidades. Arturo Mondragón, criminólogo con experiencia en casos de personas desaparecidas, explicó que “un reporte no se convierte automáticamente en una denuncia y menos en una carpeta de investigación”, lo que deja fuera del sistema penal a miles de víctimas.

El caso más significativo es el del Estado de México en dónde desde 1952 se han iniciado 2 mil 528 reportes de personas desaparecidas, de los cuales, sólo 644 fueron integradas por alguna fiscalía dentro del sistema único del RNPDNO.

San Luis Potosí presentó un rezago similar, ya que 41 por ciento de los avisos no logró incorporarse a la base nacional. En contraste, Puebla mostró un comportamiento atípico: registró 11 mil 645 casos en el sistema frente a apenas 296 reportes iniciales, lo que implicó que 98 por ciento de los expedientes no contó con denuncia previa identificable. Zacatecas y Nuevo León replicaron diferencias relevantes sin explicación metodológica pública.

2,528 reportes contabiliza el Edomex; sólo 644 tiene denuncia

Las cifras también evidenciaron quiénes iniciaron la búsqueda. Ocho de cada 10 reportes dentro de la plataforma oficial surgieron de familiares o conocidos, no de autoridades. En la Ciudad de México se registraron 2 mil 566 avisos promovidos por particulares frente a 128 institucionales, lo que representó sólo 4.75 por ciento de intervención oficial.

El perfil de las víctimas que sí fueron admitidas en en el sistema único de la RNPDNO reveló patrones claros. Las mujeres de entre 15 y 19 años encabezaron la lista con más de 55 mil registros, seguidas por adolescentes de 10 a 14 años, con 27 mil 728 casos. A nivel general, seis de cada 10 personas desaparecidas en México son hombres en edad laboral.

La dimensión del problema también incluyó deficiencias en la calidad de los datos. Durante una conferencia oficial, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que existían 132 mil 534 registros de personas desaparecidas. Sin embargo, sólo 83 mil 436 contaron con identidad plenamente confirmada y más de la mitad continuó sin ser localizada. Otros 46 mil 742 expedientes presentaron información incompleta o ambigua, lo que configuró un universo de casos sin claridad, descritos como registros “fantasma”.

En ese contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum insistió en la necesidad de depurar y ordenar la información oficial para dimensionar con precisión la crisis. Durante su posicionamiento, subrayó que el país requiere un registro transparente, con metodología clara y datos verificables.

Durante una conferencia de prensa, Kenia López Rabadán, presidenta de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, detalló que el “plan B” llegaría al Pleno el miércoles 8 de abril.

FUNCIONES DEL RNPDNO. El registro es una herramientas prevista en la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas (LGD), cuya administración y coordinación corresponde a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNB).

Para lograr construir el RNPDNO, a partir de 2019 la CNB ha elaborado, diseñado, desarrollado e implementado una estrategia tecnológica para la incorporación de información, permitiendo la interoperabilidad entre autoridades federales y estatales, así como la disponibilidad y consistencia de los datos relacionados con las personas desaparecidas y no localizadas.