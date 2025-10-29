México pide extradición de Álvarez Puga de EU

Tras darse a conocer la detención en Estados Unidos de Víctor Álvarez Puga, acusado aquí de fraude, el Gobierno de México solicitó su extradición, pero su defensa promovió una acción jurídica en contra de su devolución a nuestro país y de la cual ahora se espera que una autoridad de EU emita una resolución, que estará lista hasta el próximo mes.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo refirió en su conferencia de prensa que se había solicitado que el empresario y abogado sea enviado a México.

El también esposo de la presentadora de televisión Inés Gómez Mont, prófuga de la justicia, fue detenido desde hace un mes por parte del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) a causa de inconsistencias en su estatus migratorio, pero fue hasta antier que se dio a conocer su captura.

El Dato: La indagatoria señala que Álvarez Puga creó una red de compañías fantasma para simular operaciones y apropiarse de recursos destinados al equipamiento de penales.

La mandataria dijo que, hasta este martes en la mañana, aún se estaba a la espera de más información sobre la captura de Álvarez Puga y pidió a la Fiscalía General de la República (FGR) dar a conocer los detalles que se tuvieran.

Sobre si se solicitará su extradición, Sheinbaum Pardo respondió: “Sí, la idea es que sea enviado a México”.

Más tarde, la FGR confirmó que la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales solicitó a la Secretaría de Relaciones Exteriores el trámite ante las autoridades estadounidenses para obtener la detención provisional con fines de extradición.

3,000 mdp se acusa que desvió el empresario a través de factureras

Explicó que desde el 17 de octubre pasado, un juez migratorio estadounidense determinó la deportación de dicha persona, ante lo cual sus abogados, en ese país, recurrieron esa orden de deportación, sobre la cual se pronunciará la autoridad, el próximo miércoles 12 de noviembre.

Víctor Manuel cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita; asimismo, dicho individuo también tiene una orden de aprehensión vigente por defraudación fiscal.

“Al respecto, la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR solicitó, en su momento, a Interpol se emitiera la ficha roja de localización y la detención internacional correspondiente, la cual fue concedida, publicada y se encuentra vigente”, recordó la Fiscalía.

Álvarez Puga ingresó a EU en enero de 2021 y su permiso sólo le autorizaba la estancia hasta el 13 de julio del mismo año; sin embargo, días antes solicitó asilo en aquel país bajo el argumento de que en México era víctima de persecución por sus creencias.