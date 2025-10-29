Recorte de hasta 18 mil millones afectará al Poder Judicial, anuncia Monreal

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, anunció que el Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 incluirá una reasignación de entre 17 mil y 18 mil millones de pesos para fortalecer sectores prioritarios.

Entre los que se encuentran la educación, cultura, campo e infraestructura carretera, ajustes que derivarán principalmente de una reducción al gasto del Poder Judicial y de otros organismos autónomos, como el Tribunal Electoral y el Instituto Nacional Electoral (INE).

En entrevista en San Lázaro, Monreal explicó que una vez que el Senado concluya la aprobación de la Ley de Ingresos, la Cámara de Diputados iniciará la discusión del Presupuesto, proceso que aseguró, ya cuenta con un preproyecto elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

“Le calculo, que oscilará entre los 17 mil y 18 mil millones de pesos en sectores fundamentales; si se confirma la Ley de Ingresos, van a sufrir merma del proyecto original el Poder Judicial con todas sus instituciones, el Tribunal Electoral, el INE y nosotros mismos, la Cámara de Diputados, que no tiene aumento alguno. Se queda igual que este año, igual que el Senado de la República”, explicó el legislador morenista.

Monreal subrayó que la reasignación presupuestal busca reforzar las políticas sociales y de desarrollo impulsadas por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguró que las reducciones no representan una represalia contra el Poder Judicial, sino una redistribución responsable que prioriza áreas de impacto social.

“El propósito es equilibrar el presupuesto y atender las necesidades reales del país. No se trata de castigar instituciones, sino de fortalecer sectores fundamentales para la población”, afirmó.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) aclaró que las negociaciones presupuestales se llevan a cabo dentro del Congreso, aunque reconoció que existe coordinación constante con la SHCP para mantener coherencia entre las metas fiscales y los proyectos aprobados por los legisladores.

“No es cierto que el Presupuesto se esté elaborando en Palacio Nacional. Se está haciendo aquí, en la Comisión de Presupuesto. Acabo de reunirme con la presidenta de la Comisión; ya se revisa el preproyecto, independientemente del resultado que tenga la Ley de Ingresos en el Senado”, sostuvo.

En este contexto, el diputado reconoció que el proyecto original no es suficiente para cubrir todas las necesidades del país: “Yo sostengo que no ajusta para tanta necesidad que el país tiene”, dijo al admitir que el presupuesto enfrentará presiones en diversas áreas, particularmente en campo, educación y salud, sectores que concentrarán la mayoría de los ajustes positivos.

Asimismo, Monreal confirmó que el Poder Judicial y organismos anexos tendrán reducciones significativas, lo que representa una contención de crecimiento presupuestal respecto a 2025.

Entre las dependencias más afectadas se encuentran el Consejo de la Judicatura Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y el Instituto Nacional Electoral (INE).

