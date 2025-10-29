Sube a 82 cifra de fallecidos por inundaciones

La cifra de personas fallecidas a causa de las inundaciones que afectaron cinco estados de la República subió a 82.

En el reporte emitido por el Gobierno Federal se precisó que, con corte a la noche del 28 de octubre, la cifra de víctimas en Hidalgo era de 22; de 23 Puebla; de 36 en Veracruz y de uno en Querétaro.

Mientras tanto, el número de personas sin localizar descendió a 17.

Labores de limpieza en Veracruz, afectado por fuertes lluvias e inundaciones. ı Foto: Cuartoscuro

El número de localidades incomunicadas aún es de 62, mientras que 226 ya fueron reconectadas. En tanto, 39 caminos siguen cerrados y 449 ya fueron reabiertos.

El avance en la rehabilitación de escuelas que resultaron afectadas ya es de 84.9 por ciento, al haber atendido mil 277 de mil 503.

En días pasados, Ricardo Trevilla, secretario de la Defensa Nacional, dio a conocer que se han evacuado a 431 personas en puentes aéreos en Hidalgo, Veracruz y Puebla; se han realizado 844 operaciones aéreas, se han desazolvado 5 mil 62 viviendas.

“El pasado jueves terminó la entrega de despensas de emergencia en SLP, Querétaro, Veracruz y Puebla y dio inicio a la distribución de despensas basadas en los censos que han realizado los servidores de la nación en esos estados. Hidalgo está pendiente porque aún hay muchas comunidades incomunicadas”, dijo el funcionario en Palacio Nacional.

Y aprovecho para hacer un reconocimiento al trabajo que ha realizado las personas de la Defensa, por la aplicación del Plan DNIII-E.

