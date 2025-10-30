Acuerdo no resuelve la crisis: experto

El acuerdo logrado entre el Gobierno federal y productores de maíz dista mucho de resolver la crisis del sector y perpetúa una política fragmentada que discrimina a la mayoría de los campesinos del país, consideró Juan Carlos Anaya, experto en mercados agrícolas.

En entrevista en Al Mediodía con Solórzano, que se transmite por las redes sociales de La Razón, el especialista advirtió que la medida resulta insuficiente e inequitativa, al dividir los apoyos de acuerdo a la región del país.

El Tip: La conferencia del Episcopado Mexicano reconoció las demandas de los productores, pero les hizo un llamado al diálogo y a liberar las carreteras tomadas.

“Tenemos el país de los precios de garantía de siete mil 200 pesos a productores que tienen menos de cinco hectáreas, pero solamente del sureste mexicano. (A) productores menores de cinco hectáreas del centro y norte del país, donde no existen precios de garantía, los están excluyendo”, señaló el consultor Anaya Castellanos.

El experto subrayó que el precio de garantía no se mueve materialmente, y que la industria no pagará más de cinco mil 200 pesos por tonelada, ya que el precio de importación del maíz blanco está en cinco mil 500 o cinco mil 600 pesos.

“No veo que la industria de la masa y la tortilla paguen más de cinco mil 200, porque si no, es mejor importar que comprar la cosecha nacional”, advirtió.

La exclusión más grave, dijo, afecta a los productores medianos y grandes —más de 400 mil— que aportan el 74 por ciento de la producción nacional de maíz y quedan fuera de los beneficios, recibiendo únicamente el apoyo de 950 pesos en tres estados.

Anaya criticó que el Gobierno desmanteló programas que funcionaban anteriormente, como el de Ingreso Objetivo y el de Agricultura por Contrato, que permitían definir precios y fórmulas entre compradores y productores: “Las políticas públicas no están incentivando la producción y la productividad del campo mexicano”.

El especialista pronosticó que continuarán los reclamos del sector, ya que el acuerdo no resuelve la comercialización de las cosechas.

Este año México importará un récord de casi 25 millones de toneladas de maíz, de las cuales un millón será blanco, importando así más de lo que produce, pese a ser el país de origen de este grano, patrimonio de la humanidad.