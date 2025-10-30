Construcción de Interoceánico enfrenta ‘retos grandes’, pero hay disciplina para enfrentarlos, afirma Gobierno

Al presentar los avances en la ampliación del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, incluso para ya llegar a la frontera con Guatemala, el director general, Octavio Sánchez Guillén, afirmó que aún se enfrentan retos pero que se cuenta con la disciplina y capacidad necesarias para superarlos.

“Los retos aún son grandes, pero se tiene disciplina, disposición, capacidad y voluntad del Estado para enfrentarlos”, dijo al participar en la conferencia de prensa de la Presidenta Claudia Sheinbaum.

Expuso que las obras que se encuentran en curso permitirán la conexión hacia Dos Bocas y también hacia Guatemala, por medio de vías que influyen en los estados de Veracruz, Oaxaca, Tabasco y Chiapas, y que atraviesan 120 municipios con más de cinco millones de habitantes.

“El objetivo es instrumentar la plataforma logística multimodal para el bienestar y desarrollo de la región del Istmo de Tehuantepec, mediante la coordinación de las asiponas y del ferrocarril, que ejecutan obras para incrementar sus capacidades logísticas y generar empleos, así como realizar obra social y detonar los polos de desarrollo para el bienestar dentro de la zona de influencia”, dijo.

Entre las acciones para seguir con esta obra, mencionó que se entregaron recientemente 400 viviendas escrituradas en tres fraccionamientos de Veracruz y Chiapas, para reubicar a familias que fueron removidas de terrenos sobre los que era necesario obtener el derecho de vía para las vías del ferrocarril, por lo que hasta ahora ya suman cuatro mil 29 hogares en cuanto a todo este proyecto.

También apuntó que se han ejercido 14 mil 914 millones de pesos mediante obras realizadas por 15 dependencias que han echado a andar programas y entregado recursos a poblaciones dentro del área de influencia del corredor.

“Con estas acciones el Corredor Interoceánico se consolida como una nueva ruta geoestratégica que fortalece la conectividad multimodal, la relocalización de empresas y rutas comerciales en su zona de influencia. para detonar el desarrollo económico y social de la región en conexión con otras regiones del país y del mundo”, dijo.

Entre los avances expuestos, comentó que las Líneas Z y FA ya fueron rehabilitadas y ya proporcionan el servicio de pasajeros y de carga, transportando hasta la fecha a 134 mil pasajeros y más de 889 mil toneladas de carga diversa.

Destacó que con la Línea FA quedará conectado el sureste mexicano con el resto del sistema ferroviario nacional, al llegar a Palenque, con el Tren Maya, y en Roberto Ayala con el ramal del mismo nombre que conectará con Dos Bocas y la refinería Olmeca.

También enfatizó que en diciembre de este año entrará en operación el tren de pasajeros suburbano Tehuantepec, con dos rutas de bajo costo y que, sostuvo, proporcionará un servicio eficiente y accesible.

También señaló la construcción de un muelle en Dos Bocas, en donde con el fin de proporcionar estabilidad, resguardo y facilidad de las maniobras de los buques, se construye un rompeolas que se espera terminar hasta diciembre de 2029.

