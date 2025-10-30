La UNAM no cede a “falsas amenazas y no se detiene”

El rector de la UNAM, Leonardo Lomelí, ayer, en la entrega de premios a jóvenes académicos.

Tras lanzar un llamado a evitar que las amenazas virtuales atemoricen a la comunidad, el rector de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Leonardo Lomelí Vanegas, aseguró que la máxima casa de estudios no se detendrá ante presiones externas, por lo que pidió que las escuelas que aún se encuentran con actividades pausadas, las reanuden, mientras que la institución reforzará sus protocolos.

A más de un mes del asesinato de un alumno a manos de un compañero en el Colegio de Ciencias y Humanidades Sur, el rector refirió que se han enfrentado tiempos recientes complejos, pese a los cuales sus estudiantes y docentes se han mantenido con estabilidad.

El Dato: El 7 de octubre dos personas fueron identificadas como presuntas responsables de difundir falsas amenazas de bomba en instalaciones universitarias y contra alumnos.

“Estas semanas difíciles, y aun con contratiempos, nuestra comunidad ha demostrado que la seguridad y la estabilidad no se imponen, se tejen con capacidad de escucha y diálogo, solidaridad y resiliencia, empatía y prudencia, corresponsabilidad y planeación estratégica”, dijo durante la entrega del Premio Universidad Nacional y la Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos 2025.

En ese contexto, Lomelí Vanegas pidió evitar que las “amenazas virtuales siembren el temor en nuestras facultades y escuelas”, mientras que la institución académica se enfocará en atender responsablemente los riesgos y revisará los protocolos de actuación y sistemas de seguridad.

Por ello, subrayó que la máxima casa de estudios “no se deja vencer por falsas amenazas ni presiones externas y, sobre todo, no se detiene”, por lo que hizo un llamado a regresar a todas las actividades presenciales “ahí en donde todavía están suspendidas”.

En otro punto, el rector comentó que la esencia de esta institución también radica en sus investigadores, que ejercen la labor docente con pasión y reflexión, así como en el demás personal universitario, “cuyo empeño diario hace posible las funciones sustantivas de esta casa de estudios”.

Durante su mensaje, Lomelí Vanegas destacó que este año se reconoce a 33 universitarios, que recuerdan que la generación del conocimiento, la enseñanza, la investigación y la difusión de la cultura no son sólo labores intelectuales, sino actos enfocados en la edificación de un porvenir con menos injusticias y una mayor movilidad social”, dijo.

Fue a mediados de este mes cuando la UNAM lanzó el Programa Universitario de Cuidado y Apoyo para la Salud Mental, al considerar que el contexto internacional en materia de seguridad, ambiente y digitalización ha impactado en su comunidad.

El protocolo incluirá Internet y líneas telefónicas para ofrecer asistencia; también atención presencial con espacios enfocados a la atención y apoyo emocional, para luego ser atendidos por especialistas según los resultados de la evaluación, por medio de “primeros auxilios emocionales”.

Dichas medidas no se aplican únicamente para sus alumnos, sino también para trabajadores y docentes.