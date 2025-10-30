Ofendidos, diputados online

Y el que, se dice en los pasillos de San Lázaro, no para de reprochar el fin de la primavera del home office legislativo es el diputado Arturo Ávila, quien defendió esta modalidad como gato boca arriba. Y nos dicen que no fue el único y que los argumentos no faltaron: que legislar desde casa ayuda al equilibrio familiar, que a algunos los hizo ser más eficientes que un calentador solar, que lo de hoy es la modernidad digital... El caso es que entre varios que están de su lado no se pondera que lo exhibido a últimas fechas es un parlamento con ausentismo y permisividad que ha dado pie a abusos. Hay por supuesto a quienes no pesa tanto el retorno a la presencialidad o que su función sea más fiscalizada, pero también hay quienes tercian: ni que ganaran el salario mínimo o tuvieran que cruzar el Valle de México en transporte público cuando les toca sesión. Uf.