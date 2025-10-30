Productores de maíz mantienen bloqueos en carreteras

Productores de maíz que se mantienen inconformes con la oferta gubernamental para aumentar el apoyo al precio del producto aún no han retirado los bloqueos en carreteras de estados como Michoacán y Guanajuato, así como Sinaloa.

La Secretaria de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) dio a conocer que se mantiene la obstrucción por manifestantes en la autopista Maravatío-Zapotlanejo, así como en las plazas de cobro de Ecuandureo y en la de Panindícuaro y Zinapécuaro.

También en Guanajuato, en la autopista Salamanca-Celaya, a la altura de la comunidad Santiago de Cuenda.

Caminos y Puentes Federales reportó la interrupción del paso en la carretera Querétaro-Irapuato y en la plaza de cobro Palmillas, de la autopista México-Querétaro.

Ayer, productores de maíz y la Federación llegaron a un acuerdo para incrementar el apoyo económico que aportarán el Gobierno federal y estatales a 950 pesos para el precio por tonelada de grano, sin fijar un monto en específico final al que se les comprará, con el objetivo de continuar las negociaciones para aumentar el costo en posteriores mesas.

