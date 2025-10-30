Sheinbaum muestra ficha de detención de Simón Levy en Lisboa; niega ‘persecución política’

Para acreditar que el exfuncionario Simón Levy fue detenido en el extranjero, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expuso durante su conferencia matutina el documento expedido por autoridades de Lisboa sobre el arresto del también empresario.

“Este es un documento de Lisboa en portugués, que muestra la detención. Por medio del presente correo electrónico, es obviamente la traducción del documento, se informa que el ciudadano Simón “N”, fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy. Entonces, es un documento oficial de Portugal que habla de la detención”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

Claudia Sheinbaum Pardo explicó que Levy cuenta con la nacionalidad de algún país europeo y por ello fue que se le liberó, sin que se le permita abandonar el país.

Claudia Sheinbaum Pardo recordó que existen dos órdenes de aprehensión en contra de Simón Levy que datan de, al menos, cuatro o cinco años atrás.

“Personalmente yo no tenía conocimiento de que él tenía órdenes de aprehensión derivados o que había órdenes de aprehensión vigentes derivados de aquellos acontecimientos del 21 y 22 de 2021 y 2022. ¿Qué presentamos aquí? Sencillamente pues la información que tenemos derivado pues de esta situación que se presentó el día de ayer en términos de la información. Y no tiene nada que ver con un asunto político ni nada porque sino sencillamente pues dos carpetas de investigación que había desde esa época”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

