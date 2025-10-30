Simón Levy insiste que está libre en EU; imágenes muestran que estaría en Portugal

Luego de las polémicas desatadas sobre la detención y liberación de Simón Levy en Portugal, el abogado reiteró que esa información es falsa y se encuentra en libertad en Estados Unidos.

Durante una entrevista con la periodista Azucena Uresti, el exsubsecretario de Planeación Turística, volvió a informar que se encuentra libre en Washington DC, negando la versión oficial de la Fiscalía General de la Ciudad de México.

Inclusive mostró su pasaporte, aunque al ser cuestionado por la periodista sobre mostrar alguna especie de prueba de que se encuentra en Estados Unidos, afirmó que no tiene obligación de hacerlo, pues pondría en riesgo su seguridad.

De igual forma, dijo que le parece ‘grave’ que se publicará lo que catalogó como un documento falso de la Interpol.

¿Dónde está realmente Simón Levy?

Tras finalizar la entrevista, diversos periodistas y ciudadanos aseguraron que Simón Levy realmente si se encuentra en Portugal, más específicamente en el Hotel Myriad By Sana, en Lisboa.

Esto luego de imágenes del interior del hotel compartidas a través de redes sociales en dónde se observa presuntamente el mismo fondo en el que Levy ofreció la entrevista este jueves.

Algunas de las pruebas compartidas incluyen fotografías de distintos ángulos, un en dónde se miran: un piano rojo, mesas parecidas, así como sillas cercanas a una barra, mismas que se ven al fondo de la entrevista.

Sheinbaum afirma que si se detuvo a Simón Levy

Durante su conferencia de prensa ‘La Mañanera del Pueblo’, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que Levy si fue detenido luego de presentar un documento del Gobierno de Lisboa.

“Este es un documento de Lisboa en portugués, que muestra la detención. Por medio del presente correo electrónico, es obviamente la traducción del documento, se informa que el ciudadano Simón “N”, fue detenido el día 28 de octubre del 2025 al ingresar en territorio nacional en virtud de una orden internacional de detención, habiendo sido presentado ante el Tribunal de Apelación de Lisboa en el día de hoy. Entonces, es un documento oficial de Portugal que habla de la detención”, dijo.

