Estocada final a MC

Estocada final, nos comentan, la que dio ayer a Movimiento Ciudadano el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al conceder a Adanely Rodríguez, de Morena, el triunfo electoral en Poza Rica, Veracruz. Fue largo el litigio que mantuvo el partido que dirige Jorge Álvarez Máynez. Poza Rica —municipio, por cierto, severamente afectado por las lluvias y las inundaciones— se consideraba entre los mayores triunfos naranjas en los pasados comicios en Veracruz, algo así como su joya de la corona, pero en la batalla en tribunales los fosfo-fosfo sólo acumularon derrotas. El caso es que la votación de los magistrados electorales fue ayer de 6 a 1, lo cual da cuenta de que los reclamos de supuesto fraude nunca tuvieron sustento. Por cierto que, nos dicen, si fuera cierto que Nahle estuvo detrás, está claro que aunque con otros temas no puede, a los pastoreados por Máynez sí les dio un tremendo coscorrón.