Noroña en sala VIP

Nos hacen ver que pese a las duras críticas que ha recibido por los lujitos que se da durante sus viajes, el senador Gerardo Fernández Noroña los mantendrá. Y es que circula en las benditas redes una nueva imagen en otro sitio tras el tour que le dieron por Cisjordania y Emiratos Árabes Unidos —a Gaza por motivos de seguridad simplemente no fue—. En la nueva imagen, nos cuentan, el senador con licencia ya no aparece en la cómoda habitación de hotel en la que se hospedó durante su viaje, ni tampoco en el vehículo que lo trasladó a museos y encuentros con funcionarios palestinos. Ahora figura en lo que parece una sala VIP de aeropuerto. En la foto se le ve acompañado de su colaborador Emiliano, quien se hiciera famoso por aparecer con collarín y cabestrillo tras ser derribado en el pleito que sostuvieron Alito y su jefe. Se ve a ambos personajes con maletas y superando el hastío que les provoca la espera con latas de agua Perrier. Ahí nomás.