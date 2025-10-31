Sheinbaum descarta crimen organizado en traslado de 28 menores de Chiapas a Sinaloa

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que el caso apunta a explotación laboral, no a crimen organizado.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que no existe vínculo con el crimen organizado en el caso de los 28 menores de edad rescatados de una embarcación que se dirigía de Chiapas hacia Sinaloa, y señaló que podría tratarse de un caso de explotación laboral.

La Secretaría de Marina (Semar) informó este jueves que interceptó una embarcación que navegaba en el Golfo de California, entre Sinaloa y Baja California Sur, donde viajaban 28 adolescentes de entre 13 y 17 años. El reporte detalló que la lancha no tenía una ruta definida, lo que generó sospechas y motivó una inspección por parte de elementos navales.

La Marina interceptó una embarcación con 28 menores que viajaban de Chiapas a Sinaloa. ı Foto: Cuartoscuro

Durante su conferencia matutina, la mandataria indicó que ya se realiza una investigación y que, hasta el momento, solo hay un adulto detenido, quien viajaba con los menores. Agregó que el objetivo es esclarecer el origen y destino del grupo, así como determinar si se trata de un modelo de explotación infantil.

La #SEMAR localizó una embarcación con 28 niñas, niños y adolescentes que llegó al recinto portuario de la Terminal Dos de La Paz, en Baja California Sur.



Personal de la UNAPROP de #LaPaz detectó una situación atípica en el arribo de los menores al puerto, por lo que el Mando… pic.twitter.com/qYN6HvKaWs — Nacho Lozano (@nacholozano) October 30, 2025

De acuerdo con las primeras averiguaciones, los menores provenían del estado de Chiapas y eran trasladados hacia Sinaloa y Baja California para trabajar en el campo. Sin embargo, la presidenta subrayó que los resultados definitivos dependerán de lo que arrojen las investigaciones.

No, no, no, no tiene nada que ver con el crimen. Es laboral. Por lo menos, digo, a menos que hubiera algo que se definiera en estos días de la investigación, pero lo que informaron hoy en el gabinete es que es más bien niños adolescentes de Chiapas que van a trabajar al campo, a veces en Baja California Sur y también en Baja California Norte Claudia Sheinbaum, presidenta de México



