Sheinbaum: ‘Si hay alguien que no se comporte, no soy su mamá para llamarles la atención’

Al insistir en que la soberbia y la parafernalia no van con el movimiento de la Cuarta Transformación, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo que ella no es mamá de nadie para reprenderlos en caso de que no se “comporten”.

La semana pasada, Claudia Sheinbaum Pardo declaró que a la gobernadora morenista del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez, no le ha “llegado la soberbia ni la petulancia, que luego les llega a algunos”.

Al preguntarle durante su conferencia de este viernes si ve que algún otro miembro de la 4T incurra en actitudes contrarias, respondió que esto es algo que habrá de decirlo la población.

Claudia Sheinbaum Pardo hizo hincapié en que busca que su propio comportamiento sea con humildad, y así lo sostendrá.

“Siempre lo he dicho, lo defiendo y lo y busco: que mi comportamiento busco, mi comportamiento ante la vida y ante el pueblo de México, sea humilde. La soberbia y la parafernalia del poder de antes es algo que no va con nuestro movimiento. Lo defiendo y lo sostengo y, si hay alguien que no se comporte, pues no soy mamá para andar llamando la atención. ¿Quién, quién se los va a reclamar? Pues la gente”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

