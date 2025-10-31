Sindicato del Poder Judicial cierra juzgados en protesta por falta de insumos

Juzgados y tribunales federales suspenden labores en diversas entidades del país debido a la jornada de "brazos caídos" convocada por el SNSTPJF.

El Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (SNSTPJF) inició este viernes una jornada de brazos caídos en protesta por la falta de insumos básicos para el desempeño de sus labores.

Como parte de la movilización, los trabajadores cerraron diversos edificios de juzgados y tribunales en distintas entidades del país.

Trabajadores colocan pancartas en los edificios cerrados, con las que exigen a la autoridad administrativa recursos mínimos indispensables para sus funciones. ı Foto: Especial

Desde las primeras horas del día, los empleados colocaron cadenas en los accesos del Palacio de Justicia de San Lázaro, el edificio Prisma, las sedes ubicadas en Periférico 1950 y Las Flores 2321, así como el Órgano de Administración Judicial.

También se reportaron cierres en instalaciones del estado de Guerrero.

El secretario general del sindicato, Juan Alberto Prado Gómez, llamó a los trabajadores a no presentarse a laborar este 31 de octubre y a permanecer con sus familias. Afirmó que la movilización “no es por capricho, sino por la defensa de condiciones laborales dignas y del adecuado funcionamiento institucional”.

Empleados del Poder Judicial cierran con cadenas los accesos al Palacio de Justicia de San Lázaro, en protesta por la carencia de insumos esenciales. ı Foto: Especial

El dirigente explicó que la medida fue adoptada como último recurso, tras lo que calificó como una “omisión reiterada de la autoridad administrativa” para garantizar los recursos mínimos indispensables en los órganos del Poder Judicial.

Según el sindicato, las deficiencias incluyen impresoras descompuestas, falta de tinta, papelería y agua potable, además de oficinas sin aire acondicionado en el norte del país, donde las temperaturas superan los 40 grados.

Juzgados y tribunales federales suspenden labores en diversas entidades del país debido a la jornada de "brazos caídos" convocada por el SNSTPJF. ı Foto: Especial

“Los mismos trabajadores ya han puesto de su bolsillo para comprar hojas o reparar impresoras. Eso no puede ser”, denunció Prado Gómez en entrevista con La Razón. Agregó que “es obligación del patrón otorgar las herramientas necesarias para que los empleados cumplan con su función”.

La organización sindical, que agrupa a más de 22 mil trabajadores en todo el país, advirtió que mantendrá las acciones hasta que las autoridades respondan a sus demandas. Reiteró que su objetivo no es afectar la impartición de justicia, sino exigir las condiciones básicas para garantizar su correcto funcionamiento.

