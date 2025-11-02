CNTE, nuevamente a paro a mediados de noviembre

Integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) ya alistan un nuevo paro de labores que planean llevar a cabo a mitad de este noviembre.

La pausa de labores se proyecta únicamente por parte de las secciones 9, 10, 11 y 60, que corresponden a la Ciudad de México.

Dicho paro se planea para el jueves 13 y viernes 14 de este mes, al advertir que “nada está resuelto”.

El magisterio disidente volverá a movilizarse para exigir respuesta del gobierno federal a las demandas que planteó desde el paro nacional que colapsó el centro de la capital durante más de un mes a partir de mayo.

Entre los planteamientos está el de la abrogación a la Ley del ISSSTE de 2007, que se reinstale la mesa entre la Comisión Nacional Única de Negociación (CNUN) con la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como una mayor asignación presupuestal, servicios de salud y seguridad social.

TODOS AL PARO NACIONAL DE 48 HORAS Las y los trabajadores de la educación, organizados en la Coordinadora Nacional de... Publicado por Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación en Jueves, 30 de octubre de 2025

En plantón pasado advirtieron que ‘no era el final’ de la protesta, sino solo una ‘reorganización’

Tras retirar el plantón realizado durante junio del 2025 en el Zócalo, la CNTE advirtió que, si bien acordó retirarse del Zócalo y terminar con otras manifestaciones en la Ciudad de México, esto no representaba el “final” de su jornada de protesta, sino que es solamente una “fase de reorganización”.

A través de un comunicado emitido en junio después de que se diera a conocer la decisión de abandonar la plancha del Zócalo en un mitin frente a Palacio Nacional, la CNTE advirtió que el retiro de plantón es solo un “receso”, cuyo objetivo es “fortalecer nuestra organización y construir alianzas estratégicas con otros sectores de la sociedad”.

“Volveremos a salir a las calles porque nuestras demandas son justas, hasta lograr que todas y todos los trabajadores al Servicio del Estado tengan una jubilación digna, a través de un régimen de pensiones colectivo, solidario e intergeneracional", escribieron en su comunicado.

"Regresaremos y seremos millones", adviertió CNTE. ı Foto: Cuartoscuro

