CNTE paraliza cuatro estados con paro de 24 horas, bloqueos carreteros y de vialidades

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) desquicio este viernes la actividad en cinco entidades del país mediante un paro laboral de 24 horas acompañado de bloqueos carreteros, de vialidades y cierres de casetas de peaje.

Los profesores salieron a las calles en demanda de aumento salarial, la abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007 y la derogación de reformas educativas implementadas durante los sexenios de los expresidentes Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

Las movilizaciones afectaron principalmente Michoacán, Oaxaca, Guerrero y Chiapas, donde miles de automovilistas enfrentaron bloqueos en vías estratégicas de comunicación.

Las acciones forman parte de una jornada nacional de lucha emergente impulsada por la CNTE con miras a una movilización más amplia de 48 horas prevista para noviembre, con el objetivo de presionar al gobierno federal para que reinstale la mesa central de diálogo entre la Coordinadora y la presidenta Claudia Sheinbaum.

CNTE anuncia paro escalonado de 24, 48 y 72 horas en próximos meses ı Foto: Cuartoscuro

En Michoacán, integrantes de la Sección XVIII de la CNTE tomaron el Congreso del Estado en Morelia, impidiendo el ingreso de diputados y trabajadores.

El comisionado de gestión sindical, Ramiro Sánchez Hernández, informó que aproximadamente 2 mil 500 escuelas permanecieron cerradas en todo el estado, con al menos mil planteles afectados únicamente en la región de Morelia.

“No se ha avanzado en la mayor parte de ningún trámite, ha sido a cuentagotas el avance en la regularización de claves docentes, ascensos a claves directivas, el tema de jubilaciones. Entonces se siguen acumulando los problemas y no ha habido avances significativos”, señaló el líder magisterial.

Los maestros michoacanos explicaron que el paro obedece a que el pasado 15 de mayo estalló una huelga nacional y durante tres meses suspendieron manifestaciones tras dialogar con funcionarios federales.

Sin embargo, los resultados han sido dilatorios, por lo que la Asamblea Nacional Representativa determinó retomar las protestas.

En Oaxaca, la Sección XXII paralizó prácticamente las ocho regiones del estado mediante bloqueos carreteros y cierres de casetas de cobro.

En los Valles Centrales, los maestros bloquearon la caseta de Huitzo, el crucero del Aeropuerto Internacional, Tlalixtac de Cabrera y el monumento a Juárez.

En el Istmo de Tehuantepec cerraron las entradas de la refinería de Salina Cruz, el puente El Caracol en Tehuantepec y diversos tramos de la carretera internacional que comunica con Chiapas.

En Tuxtepec se bloquearon los puentes Papaloapan y El Caracol, dejando incomunicadas zonas clave del norte del estado. Reportes oficiales indicaron que más de un millón de estudiantes oaxaqueños se quedaron sin clases.

En Guerrero, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación bloqueó la Autopista del Sol en el Parador del Marqués y marchó en Chilpancingo, obstruyendo la circulación hacia el norte de la ciudad.

La dirigente estatal Elvira Vélezes, advirtió que esta acción marca el inicio de una nueva etapa de lucha.

“Hoy las secciones activas de la CNTE, como Oaxaca y Chiapas realizamos bloqueos, tomas de casetas y marchas estatales ante la falta de seriedad del gobierno federal para retomar el diálogo con la coordinadora”, expresó la líder magisterial.

En el puerto de Acapulco, maestros de la CETEG bloquearon la avenida Costera Miguel Alemán y tomaron las oficinas de la delegación del ISSSTE. El dirigente regional, Walter Emmanuel Añorve explicó el motivo de la protesta:

“Queremos reiterar que no estamos pidiendo ninguna concesión que sea indigna, sino más bien estamos exigiendo lo que por derecho nos corresponde, una jubilación que nos permita terminar esa última etapa de nuestra vida de manera digna”.

El representante amenazó con realizar protestas durante el Mundial de Fútbol 2026 si no se resuelven sus demandas.

Chiapas enfrentó el cierre de los principales accesos a Tuxtla Gutiérrez. La Sección VII de la CNTE bloqueó los puntos conocidos como La Pochota y La Angostura, paralizando la capital del estado.

El secretario general, Isael González Vázquez, delineó una ruta escalonada de las movilizaciones: “Hoy se desarrolla un paro de 24 horas; en noviembre será de 48 y en diciembre de 72 horas”.

El dirigente acusó que el gobierno estatal mantiene suspendida la mesa de negociación desde agosto y adeuda aproximadamente 500 millones de pesos a maestros por diversos conceptos. “En Chiapas no han volteado a vernos, nos deben por cumplir nuestras funciones y quieren culparnos del rezago educativo”, reprochó.

En Yucatán, integrantes de la CNTE se manifestaron frente al Palacio de Gobierno en el centro de Mérida, mientras que en Morelos los docentes disidentes participaron en el paro laboral sin realizar movilizaciones.

