Sube a 83 cifra de muertos en la Huasteca

Brigadas de limpieza y familias durante las labores de saneamiento tras las intensas inundaciones, en Poza Rica, Veracruz

A 23 días de las lluvias e inundaciones que arrasaron con varias comunidades en la región de la Huasteca, ya suman 83 personas sin vida, mientras que 16 siguen sin ser localizadas.

De acuerdo con el micrositio habilitado por el Gobierno Federal para dar a conocer los avances de esta emergencia, hasta este 1 de noviembre ya sumaban 22 muertos en Hidalgo; 23, en Puebla; 37 en Veracruz; uno, en Querétaro y cero en San Luis Potosí.

Respecto a los reportes de desaparecidos, nueve aún permanecen sin ser localizados en Hidalgo; seis en Veracruz y uno en Puebla.

Habitantes realizan labores de limpieza en sus casas, tras intensas lluvias, en Poza Rica, Veracruz. ı Foto: Cuartoscuro

En cuanto a la atención a las comunidades afectadas, hasta este sábado, 50 localidades permanecían sin comunicación en sus caminos, mientras que en 238 ya se rehabilitó el paso.

Respecto a los caminos en sí, son 33 los que aún cuentan con afectaciones considerables, mientras que 464 ya fueron totalmente abiertos.

Sobre el censo que levanta la Secretaría del Bienestar en los 119 municipios dañados, ya van 103 mil 245 viviendas visitadas por los servidores de la nación.

De las mil 564 escuelas que registraron afectaciones, mil 407 ya fueron atendidas, lo que significa un avance del 89.9 por ciento.

Servidores de la nación han censado a siete mil 658 viviendas de la región norte de Veracruz ı Foto: Ulises Soriano›La Razón

Profeco refuerza operativo en la Huasteca para evitar alzas de precios tras lluvias

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) informó que, desde el 16 de octubre, desplegó un operativo especial en 26 municipios afectados por las intensas lluvias en la región de la Huasteca, con el objetivo de monitorear y evitar alzas en los precios de productos básicos.

De acuerdo con el procurador Iván Escalante, se vigilan los precios de 26 productos prioritarios, entre ellos agua, huevo, leche en polvo, pollo y pañales, sin que hasta el momento se hayan detectado incrementos generalizados.

Para apoyar a la población, la Profeco ha colocado preciadores en los comercios, con el fin de que los consumidores conozcan el costo real de los productos y eviten ser víctimas de abusos.

Población afectadas por inundaciones recibe apoyo en cinco estados del país. ı Foto: Cuartoscuro

