Asilo a Bettsy Chávez es legítimo y apegado a derecho: SRE; lamenta ruptura de relaciones diplomáticas con Perú

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) lamentó y rechazó la decisión de Perú de romper relaciones diplomáticas por dar asilo a Bettsy Chávez, exprimera ministra del país andino. Además, explicó las razones de dar cobijo a la exfuncionaria peruana, lo cual, dijo, es legítimo y está apegado a derecho.

Además, indicó que no hay intervención en asuntos internos de Perú, como lo señaló la oficina del presidente de Perú, José Jerí.

“México rechaza la decisión unilateral del Perú, al ser excesiva y desproporcionada frente a un acto legítimo de México y apegado a derecho internacional, el cual en modo alguno constituye una intervención en los asuntos internos del Perú”, informó la SRE en un comunicado en las redes sociales.

Más temprano, Perú anunció la ruptura de todas las relaciones diplomáticas con México, al considerar el asilo a Bettsy Chávez como un acto inamistoso.

Perú acusó a Chávez de participar en el intento fallido de 2022 del entonces presidente Pedro Castillo de declarar el estado de emergencia y disolver el Parlamento de Perú, mientras los legisladores preparaban una votación de destitución en su contra.

De esta forma, la Fiscalía General de Perú acusó a Chávez de ser cómplice del delito de rebelión contra los poderes del Estado, por lo que busca una sentencia de hasta 25 años de prisión para Chávez, quien se desempeñó como primer ministro de Castillo.

