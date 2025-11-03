Estas son las marchas y bloqueos que habrá mañana 4 de noviembre

Durante estos días no sólo en la Ciudad de México y el Estado de México se han visto movilizaciones, ya que luego del asesinato de Carlos Manzo, en Michoacán las personas también se están manifestando.

La semana pasada y este lunes, el gremio de autotransportistas ha realizado bloqueos en carreteras y distintas vialidades, ya que pedían que se aumentara el costo del peaje en la Ciudad de México, y expresaron la inseguridad a la que se enfrentan los trabajadores y la ciudadanía del Estado de México.

Este lunes, la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana realizaron un bloqueo vial en la auropista México-Querétaro, en el Circuito Exterior Mexiquense, en el Arco Norte y en otras vialidades.

El gremio de autotransportistas exige que se garantice seguridad, así como la localización de Fernando Galindo, quien desapareció por un presunto secuestro orquestado por la delincuencia organizada.

En la Ciudad de México, este 3 de noviembre, el Colectivo Voces de la Ausencia realizó la marcha denominada Día de las Muertas, la cual comenzó desde el Zócalo a las 11 am y se dirigió hacia el Antimonumento Voces abrazando voces, ubicado en Paseo de la Reforma.

En esta marcha mujeres y familiares de mujeres víctimas de feminicidio se movilizaron, con cruces en la mano y pancartas, pedían justicia ante la violencia feminicida que acaba con la vida de las mujeres en el país.

Mientras que en Michoacán, tanto el 2 como el 3 de noviembre los ciudadanos se manifestaron, esto luego de que el 1 de noviembre el gobernador de Uruapan, Carlos Manzo, fuera asesinado cuando se encontraba en el Festival de Velas.

Protestan por segundo día consecutivo en Morelia por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan. ı Foto: La Voz de Michoacán

Marchas y bloqueos que habrá mañana 4 de noviembre

El Frente Nacional de Lucha por el Socialismo de Michoacán (FNLS Michoacán) anunció que este 4 de noviembre realizarán una ponencia a las 17:00 horas en la Plaza Melchor Ocampo del Centro Histórico de Morelia, pues decidieron recorrerla un día debido a la “represión en el centro histórico de Morelia”

Además de esta ponencia, no se tiene prevista ninguna otra movilización para este martes 4 de noviembre, sin embargo, se recomienda estar atentos a posibles cambios y movilizaciones.

FNLS Michoacán ı Foto: Facebook: Fnls Michoacán

Por otro lado, se tiene previsto que este sábado 8 de noviembre a partir de las 11:00 horas se comience una concentración en el Ángel de la Independencia, pues se convoca a una movilización con el propósito de ecigir justicia y seguridad en el país.

Asimismo, existe una presunta convocatoria por parte del movimiento Generación Z México para una mocilización el 15 de noviembre, sin embargo, “Mero Perro”, uno de los administradores del servidor, publicó un video expresando que se deslindan de las presuntas convocatorias, y señalando que no están relacionados con ningún movimiento conservador o de ultraderecha.