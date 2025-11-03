Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 4 y 5 de noviembre de 2025

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.
Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.
Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de noviembre y miércoles 5 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.
TE RECOMENDAMOS:
¡Aprovecha las mejores ofertas!
‘Martimiércoles’ de Chedraui: Las mejores ofertas de este 4 y 5 de noviembre
Ofertas en frutas y verduras
- Papaya Maradol: $26.80 el kilo
- Plátano: $14.80 el kilo (solo el 28 de octubre)
- Jitomate Saladette y Guaje: $12.80 el kilo (solo el 28 de octubre)
- Melón: $26.80 el kilo
- Caña de azúcar: $29.80 el kilo
- Mandarina: $49.80 el kilo
- Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
- Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo
- Tuna blanca: $29.80 el kilo
- Pera D’Anjou: $39.80 el kilo
- Limón con semilla: $27.80 el kilo
- Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
- Col blanca: $22.80 el kilo
- Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
- Nopal entero: $34.80 el kilo
- Flor de Jamaica a granel 100gr: $21.90
- Calabaza Castilla: $16.80 el kilo
Ofertas en carnes y pescados
- Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
- Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s en charola: $154.90 el kilo
- Fajita de pollo: $99.00 el kilo
- Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s en charola: $174.90 el kilo
- Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo
- Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
- Milanesa de cerdo fresca: $109.00 el kilo
- Filete basa blanco congelado: $74.90 el kilo
- Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
- Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo
Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.
LMCT