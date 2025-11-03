¡No dejes pasar las ofertas!

Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 4 y 5 de noviembre de 2025

Los mejores descuentos en frutas, verduras y carne; consulta aquí la lista de ofertas

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana
Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana Foto: Canva
Por:
Mariel Caballero

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de noviembre y miércoles 5 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

  • Papaya Maradol: $26.80 el kilo
  • Melón: $26.80 el kilo
  • Caña de azúcar: $29.80 el kilo
  • Mandarina: $49.80 el kilo
  • Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza
  • Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo
  • Tuna blanca: $29.80 el kilo
  • Pera D’Anjou: $39.80 el kilo
  • Limón con semilla: $27.80 el kilo
  • Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo
  • Col blanca: $22.80 el kilo
  • Chayote sin espinas: $29.80 el kilo
  • Nopal entero: $34.80 el kilo
  • Flor de Jamaica a granel 100gr: $21.90
  • Calabaza Castilla: $16.80 el kilo
Verdura fresca
Verdura fresca ı Foto: Pixabay

Ofertas en carnes y pescados

  • Pollo entero fresco: $38.90 el kilo
  • Molida de res 80/20: $98.90 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s en charola: $154.90 el kilo
  • Fajita de pollo: $99.00 el kilo
  • Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s en charola: $174.90 el kilo
  • Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo
  • Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo
  • Milanesa de cerdo fresca: $109.00 el kilo
  • Filete basa blanco congelado: $74.90 el kilo
  • Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo
  • Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo

