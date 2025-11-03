Martes y miércoles del Campo en Soriana: Las mejores ofertas de este 4 y 5 de noviembre de 2025

Las mejores ofertas del martes y miércoles del campo en Soriana

El supermercado Soriana presenta como cada semana sus ofertas para este martes y miércoles, toma en cuenta que debido a los descuentos los productos suelen agotarse.

Por dos días podrás disfrutar de las mejores ofertas en verduras, frutas, pescado y carne de la mejor calidad.

Por lo que, si estás pensando en realizar tus compras para la semana este martes 4 de noviembre y miércoles 5 de noviembre en La Razón te dejamos una lista con las mejores ofertas que vas a encontrar en Soriana.

Ofertas en frutas y verduras

Papaya Maradol: $26.80 el kilo

Plátano: $14.80 el kilo (solo el 28 de octubre)

Jitomate Saladette y Guaje: $12.80 el kilo (solo el 28 de octubre)

Melón: $26.80 el kilo

Caña de azúcar: $29.80 el kilo

Mandarina: $49.80 el kilo

Aguacate Hass en malla: $34.80 la pieza

Manzana Golden en bolsa: $36.80 el kilo

Tuna blanca: $29.80 el kilo

Pera D’Anjou: $39.80 el kilo

Limón con semilla: $27.80 el kilo

Calabaza italiana/criolla: $29.80 el kilo

Col blanca: $22.80 el kilo

Chayote sin espinas: $29.80 el kilo

Nopal entero: $34.80 el kilo

Flor de Jamaica a granel 100gr: $21.90

Calabaza Castilla: $16.80 el kilo

Ofertas en carnes y pescados

Pollo entero fresco: $38.90 el kilo

Molida de res 80/20: $98.90 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso Pilgrim’s en charola: $154.90 el kilo

Fajita de pollo: $99.00 el kilo

Milanesa de pollo delgada Pilgrim´s en charola: $174.90 el kilo

Carne para deshebrar de res Rancho Don Francisco Selecta: $209.00 el kilo

Pechuga de pollo sin hueso congelada: $89.90 el kilo

Milanesa de cerdo fresca: $109.00 el kilo

Filete basa blanco congelado: $74.90 el kilo

Camarón coctelero chico: $179.00 el kilo

Huachinango Golfo Ración: $199.00 el kilo

