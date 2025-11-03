Tunden a Sergio Mayer por error al lamentar el asesinato de Carlos Manzo.

El diputado por Morena, Sergio Mayer, volvió al centro de la polémica luego de que se pronunció por el asesinato de Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, Michoacán.

El legislador intentó ofrecer un mensaje de condolencias y, de paso, condenar el cruel y cobarde atentado contra el funcionario que se caracterizó por dar enfrentar al crimen organizado.

No obstante, Sergio Mayer tuvo un error, mismo que los usuarios de las redes sociales no le perdonaron y lo tundieron con todo por su desliz.

TE RECOMENDAMOS: Resalta implementación de NEM Mario Delgado destaca colaboración para fomentar alimentación sana y bienestar

“Mi más profundo pésame a la familia de Carlos Manzano (sic), presidente municipal de Uruapan, Michoacán, quien lamentablemente perdió la vida tras un cruel y cobarde atentado hace unas horas. Mi rechazo total y absoluto a cualquier manifestación de violencia. Esperemos se esclarezca y todo el peso de la ley a los responsables”, escribió el legislador morenista en la red social X, en una publicación que posteriormente eliminó.

El diputado por Morena, Sergio Mayer, volvió al centro de la polémica luego de que se pronunció por el asesinato de Carlos Manzo. ı Foto: Especial.

Los usuarios de Internet calificaron las palabras publicadas por Sergio Mayer como incorrectas, por lo que colocaron algunas opiniones sobre el mensaje, entre las cuales se encuentran las siguientes:

“Avísenle a Sergio Mayer que Carlos Manzo, no perdió la vida, se la arrebataron por la omisión del partido político que representa”

“Además, es Manzo, no Manzano”

“Solo morena pudo ponerlo como diputado”

“Ni como ayudarte…”

Carlos Manzo fue asesinado el pasado 1° de noviembre de 2025 después de inaugurar el Festival de Velas del Centro Histórico de Uruapan, en Michoacán.

Hasta el momento, las autoridades han informado la detención de 2 personas y una más herida. También han intentado identificar al atacante, que falleció en el lugar del ataque.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

JVR