Aseguran 60 mil litros de hidrocarburo y más de 20 armas largas en operativos federales

En una jornada de acciones conjuntas ejecutadas el lunes, autoridades federales decomisaron 60 mil litros de hidrocarburo y más de 20 armas largas, además de liberar a al menos 10 personas privadas de la libertad.

De acuerdo con la información oficial, los operativos se desarrollaron el lunes 3 de noviembre en Chihuahua, Ciudad de México, Quintana Roo, Sinaloa y Veracruz, como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad del Gobierno de México, que contempla labores de inteligencia, investigación y coordinación con los estados.

La Guardia Nacional y el Ejército Mexicano realizaron patrullajes y detenciones en diversas entidades. ı Foto: SSPC

En Sinaloa, el Ejército Mexicano detuvo a cuatro personas y aseguró 20 armas largas, cargadores, cartuchos, equipo táctico y ocho vehículos tras repeler una agresión en la localidad de La Brecha, municipio de Guasave.

En ese hecho, 13 agresores murieron y nueve personas que estaban privadas de la libertad fueron liberadas, según el informe oficial. A propósito, en el poblado Agua Caliente de los Monzón, personal castrense localizó una ametralladora y un arma larga ocultas entre la maleza.

En Veracruz, personal de la Secretaría de Marina (Semar) y Policía Estatal rescató a una persona secuestrada en el municipio de Tres Valles, donde además se aseguraron 2,186 cartuchos, 14 cargadores, ocho vehículos —uno con reporte de robo— y siete motocicletas. Por otro lado, en Úrsulo Galván, una persona fue detenida con un arma larga y presuntas dosis de droga.

Armamento decomisado en operativos del Gabinete de Seguridad en cinco estados del país. ı Foto: SSPC

En este mismo estado, en el marco de acciones para combatir el robo de combustibles, autoridades detuvieron a un conductor en la carretera Tuxpan–Poza Rica y aseguraron 60,000 litros de hidrocarburo, así como documentación presuntamente apócrifa.

En la Ciudad de México, en la Terminal 2 del Aeropuerto Internacional, elementos de Semar y Aduanas detuvieron a una persona que transportaba 15 paquetes de presunta cocaína, con un peso estimado de 17.4 kilogramos, durante la inspección de equipaje documentado.

Las autoridades federales aseguran armas, droga e hidrocarburo en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad. ı Foto: SSPC

Mientras tanto, en Chihuahua, la Guardia Nacional y el Ejército aseguraron tres armas largas durante patrullajes en Ciudad Juárez.

En Quintana Roo, fuerzas federales y estatales trasladaron a 70 personas privadas de la libertad del Centro de Reinserción Social de Cancún al penal de Chetumal.

De esta forma, el Gabinete de Seguridad subrayó que las operaciones forman parte de la estrategia federal sustentada en cuatro ejes: atención a las causas, consolidación de la Guardia Nacional, fortalecimiento de inteligencia e investigación, y coordinación con las entidades federativas.

