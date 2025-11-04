Cámara de Diputados aprueba en lo general el Presupuesto 2026

Con 358 votos a favor y 133 en contra

Con 358 votos a favor y 133 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal de 2026, que contempla un gasto de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos.

La sesión se retomará a las 09:00 horas de este miércoles 5 de noviembre para la discusión en lo particular, durante la que se estima desahogar casi dos mil de reservas.

#AlMomento | El Pleno de la #CámaraDeDiputados aprueba en lo general el dictamen con proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2026.#PEF2026 pic.twitter.com/VUk4iqVRQC — H. Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) November 5, 2025

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el mundo. Recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

cehr