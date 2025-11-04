Con 358 votos a favor y 133 en contra

Cámara de Diputados aprueba en lo general el Presupuesto 2026

Este miércoles se reanuda la sesión para la discusión del PPEF en lo particular; estiman desahogar casi dos mil reservas

Cámara de Diputados, en una fotografía ilustrativa. Foto: Cámara de Diputados
La Razón Online

Con 358 votos a favor y 133 en contra, la Cámara de Diputados aprobó este martes, en lo general, el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) para el ejercicio fiscal de 2026, que contempla un gasto de 10 billones 193 mil 683 millones de pesos.

La sesión se retomará a las 09:00 horas de este miércoles 5 de noviembre para la discusión en lo particular, durante la que se estima desahogar casi dos mil de reservas.

