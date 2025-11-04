GN desmantela campamento clandestino y asegura arsenal en Chihuahua

Operativo de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano en el tramo carretero Rocheachi–Norogachi, Guachochi, donde localizaron el campamento.

La Guardia Nacional (GN) desmanteló un campamento clandestino presuntamente utilizado por grupos delictivos en el municipio de Guachochi, Chihuahua, donde aseguró armas de alto poder, equipo táctico y un vehículo con reporte de robo. No hubo personas detenidas.

El hallazgo ocurrió durante patrullajes realizados en las inmediaciones del tramo carretero Rocheachi–Norogachi, en coordinación con el Ejército Mexicano y la Secretaría de Seguridad Pública estatal. Al recorrer la zona, los agentes identificaron una construcción improvisada que, según la corporación, servía como punto de resguardo para integrantes de la delincuencia organizada, por lo que activaron los protocolos de seguridad.

Dos fusiles AK-47, cargadores, equipo táctico y una camioneta con reporte de robo, el saldo del operativo coordinado entre fuerzas federales y estatales. ı Foto: GN

Tras establecer un perímetro y efectuar una inspección detallada, las autoridades localizaron dos fusiles de asalto AK-47, 28 cargadores, aproximadamente 873 cartuchos útiles, dos chalecos balísticos, un casco táctico, una fornitura con portacargadores y una camioneta reportada como robada. Todo el material fue asegurado.

La GN explicó que el campamento fue destruido mediante incineración controlada para impedir su reutilización. El armamento, equipo táctico y el vehículo quedaron a disposición de las autoridades competentes para continuar las investigaciones y determinar responsabilidades.

Las autoridades informaron que este tipo de hallazgos se relaciona con la presencia intermitente de grupos delictivos que utilizan zonas boscosas de difícil acceso para establecer refugios temporales, almacenar armas o planear actividades ilícitas. Aunque no se reportaron detenciones, los operativos continúan en la región.

De acuerdo con la Guardia Nacional, estos patrullajes buscan inhibir operaciones criminales y reforzar la seguridad de la población. “Se mantienen acciones coordinadas para recuperar el control de la zona”, señaló la institución. Añadió que el trabajo conjunto con fuerzas estatales y federales permite ampliar la vigilancia y atender reportes ciudadanos.

La corporación recordó que estos operativos forman parte de una estrategia permanente en la Sierra Tarahumara, donde se ha documentado actividad de grupos del crimen organizado dedicados al tráfico de drogas, robo de vehículos y extorsión.

Las autoridades llamaron a la población a reportar cualquier actividad sospechosa para apoyar las labores de seguridad y garantizar la integridad de los habitantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

am