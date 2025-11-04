‘Llora por Carlos Manzo, Noroña’: Lilly Téllez tras asesinato del alcalde de Uruapan | VIDEO

La senadora Lilly Téllez, del PAN, durante sesión en el Senado de la República.

La senadora panista Lilly Téllez protagonizó un enfrentamiento verbal con el morenista Gerardo Fernández Noroña durante el debate sobre el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán.

Las tensiones acumuladas en torno a la estrategia de seguridad del Gobierno Federal, generó insultos cruzados y acusaciones sin filtros ni protocolo parlamentario.

Lo que comenzó con un minuto de silencio por el asesinato del alcalde de Uruapan, terminó en un estallido de confrontaciones personales. La senadora del PAN arremetió contra la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por su postura de no declarar una guerra frontal contra el crimen organizado.

“¿Qué no se da cuenta de que están matando a los mexicanos? ¿Qué no escuchó a Carlos Manzo cuando le pidió una y otra vez que actuara?” , cuestionó Téllez desde la tribuna.

La legisladora panista acusó directamente a la bancada morenista de tener responsabilidad en la violencia que azota al país: “Todos ustedes, mafiosos, que dicen no a la guerra contra los criminales, tienen las manos llenas de sangre”.

El punto de quiebre llegó cuando Fernández Noroña, quien este martes retomó sus labores como legislador tras su viaje a Palestina, intentó interpelar a la senadora desde su escaño.

Téllez respondió con una andanada de insultos directos, haciendo referencia al reciente viaje del morenista, donde fue captado llorando por las víctimas del conflicto en Medio Oriente.

“A ver tú, idiota, llora por Carlos Manzo, Noroña. No seas imbécil, llora de verdad por Carlos Manzo. Tú, idiota, llorando por allá, haciendo circo, mientras a los mexicanos los masacran” Lilly Téllez, senadora del PAN



Desde la tribuna, la panista le gritó: “¡Payaso! ¡Payaso imbécil! Ven aquí a llorar por Carlos Manzo, Noroña. O te pongo una foto de ‘Alito’ para que llores de verdad”, añadió, en alusión a las conocidas diferencias entre Noroña y Alejandro Moreno, dirigente nacional del PRI.

🗳📌 LILLY TÉLLEZ LLAMA “IMBÉCIL” E “IDIOTA” A NOROÑA Y EXIGE JUSTICIA POR CARLOS MANZO



Téllez no se limitó a confrontar a Noroña. La legisladora también dirigió sus señalamientos contra el senador Rosario Esquer Verdugo, quien fungió como secretario particular del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“ ¿Cuánto le deben a los cárteles de Michoacán? Esquer , senador Esquer, ¿cuánto le deben?”, cuestionó, mientras la presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo Juárez, intentaba sin éxito restablecer el orden en la sesión.

