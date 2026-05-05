… y en caso Chihuahua la FGR cita a casi 50 personas a declarar

LA FISCALÍA General de la República (FGR) citó a cerca de 50 personas que participaron en el operativo realizado en la Sierra del Pinal, en el municipio de Morelos, Chihuahua, donde murieron cuatro personas, dos de ellas identificadas como agentes estadounidenses que realizaban funciones en territorio nacional.

Ulises Lara López, fiscal especial en Investigación de Asuntos Relevantes, informó que, como parte de las diligencias, se requerirá información a diversas autoridades para verificar la existencia y el estatus de las acreditaciones y autorizaciones de seguridad de los agentes fallecidos.

El Tip: La FGR abrió, el pasado 29 de abril, dos carpetas de investigación sobre el caso, una por el narcolaboratorio y la segunda por la presunta injerencia extranjera en Chihuahua.

El funcionario sostuvo que la presencia de personas extranjeras abre la posibilidad de delitos en materia de seguridad nacional. “La FGR reitera que investigará de manera exhaustiva lo ocurrido con la finalidad de conocer la verdad de los hechos y aplicar todo el peso de la ley en contra de quien resulte responsable”, afirmó.

También busca establecer si el gobierno de Chihuahua conocía esa circunstancia y cuáles fueron las condiciones jurídicas previas que motivaron, justificaron y trazaron el operativo.

De acuerdo con Lara López, la FGR recopilará datos de prueba para esclarecer los hechos y deslindar responsabilidades. “La única autoridad competente para realizar ese tipo de indagatorias es la Fiscalía General de la República”, señaló.

Recordó que la indagatoria deriva de la noticia criminal dada a conocer por el ahora exfiscal general de Chihuahua, durante una conferencia de prensa del 19 de abril. La investigación se relaciona con el hallazgo de un laboratorio clandestino dedicado a la producción de drogas sintéticas.

Las investigaciones federales tratan de esclarecer el operativo en el que participaron antes de su muerte dos agentes estadounidenses, el director de la Agencia Estatal de Investigación y un trabajador estatal en Chihuahua.

El fiscal especial indicó que la FGR informará los avances y resultados conforme lo permitan la ley y el debido proceso.