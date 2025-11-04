Renuncia el primer juez electo a 2 meses de asumir el cargo.

Adrián Guadalupe Aguirre Hernández, juez penal con sede en el Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Jalisco, en Puente Grande, presentó su renuncia al cargo, luego de dos meses de fungir como juzgador.

Se trata del primer juez federal en dimitir al cargo, tras resultar ganador en la elección judicial de junio pasado.

El Órgano de Administración Judicial (OAJ) informó a la mesa directiva del Senado de la República que la dimisión fue aceptada por unanimidad en sesión plenaria del 29 de octubre de 2025.

“Se recibió un oficio del Órgano de Administración de Justicia (sic) con el que comunica que dicha instancia acordó tener por recibida la renuncia de una persona jueza de Distrito adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Jalisco”, señaló la secretaria de la mesa directiva del Senado.

De acuerdo con su currículum vitae, Aguirre Hernández cuenta con cinco años de experiencia laborando en distintos juzgados en materia penal y administrativa de Jalisco, así como en litigio. Hasta ahora se desconocen los motivos de su dimisión al cargo como juzgador.

En su perfil de candidato, previo a la elección judicial, Aguirre Hernández expresó: “Quiero ser parte de los primeros jueces en la historia de México que imparten justicia al pueblo y no a los privilegiados (...) basta de jueces y juezas que solo imparten justicia para el sector más privilegiado de México, todos merecen que se les respeten sus derechos sin importar quien sea la persona que necesita la justicia.

Asimismo, dentro de sus propuestas, se encontraba: “Justicia penal eficiente y garantista, agilizar las resoluciones de los asuntos sin comprometer la calidad ni el respeto a los derechos fundamentales del Pueblo de México”.

Laura Itzel Castillo, presidenta de la mesa directiva del Senado, informó que dicho órgano acordó turnar el oficio de la Comisión de Justicia para su análisis y dictaminación.

JVR